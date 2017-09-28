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Beklenen anlaşma imzalandı! Tam 18 milyar dolar

Toshiba çip biriminin 18 milyar dolar karşılığında Bain öncülüğündeki konsorsiyuma satışı için anlaşma imzaladı

Beklenen anlaşma imzalandı! Tam 18 milyar dolar

Toshiba çip biriminin 18 milyar dolar karşılığında Bain öncülüğündeki konsorsiyuma satışı için anlaşma imzaladı

28 Eylül 2017 Perşembe 15:35
Beklenen anlaşma imzalandı! Tam 18 milyar dolar
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JAPONYA merkezli Toshiba Corp çip biriminin 18 milyar dolar karşılığında Bain Capital öncülüğündeki konsorsiyuma satışı için anlaşma imzaladığını açıkladı.

Borsadan çıkarılma ihtimalini ortadan kaldırmak için finansman arayışında olan Toshiba, bu anlaşmayla son olmasa da önemli bir engeli aşmış oluyor.

Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre, karmaşık ihale sürecinin ardından dünyanın ikinci büyük NAND çipi üreticisi olan birimin satışı konusunda geçen hafta anlaşmaya varıldı. Ancak konsorsiyum üyesi Apple Inc’in çip arzında yeni şartlar talep etmesi nedeniyle anlaşmanın imzalanması gecikti.

Bain konsorsiyumu Apple’ın yanı sıra Güney Koreli çip üreticisi SK Hynix, Dell Inc, Seagate Techology Plc ve Kingston Technology’den oluşuyor.

İflas eden nükleer enerji birimi Westinghouse’un borçlarını kapatmaya çalışan Toshiba’nın anlaşması Japonya’nın mali yılının sona ereceği Mart ayından önce kapanmazsa, ard arda ikinci yılı da net negatif varlıkla bitirebilir ve Tokyo borsasından çıkarılma baskısıyla karşılaşabilir.

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