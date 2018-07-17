Bedelli askerlik yaş ve fiyat belirlendi! Bedelli yaşı ve ücreti ne kadar?

BEDELLİ askerlik ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Milyonlarca kişinin merakla ve heyecanla beklediği bedelli askerlik yavaş yavaş netleşmeye başladı. Bedelli askerlik için fiyat ve yaş olayı en çok merak edilen konuların başında geliyor.

lığı belirlendi. Son dakika gelen bilgilere göre bedelli askerlik kriterleri belirlendi.

24 Haziran seçimlerinden sonra kulisleri en çok meşgul eden bedelli askerlik ile ilgili son dakika gelişmesi az önce yaşandı. Yapılan görüşmeler sonucunda bedelli askerlik ile ilgili yaş ve ücret belirlendi.

"Askerlik çağına gelmiş milyonlarca kişinin gözü kulağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeydi. Yaş ve ücret ile ilgili ilgili çalışma görüşmeleri az önce sona erdi. Edindiğimiz bilgiye göre 27 yaş ve 20 bin lira kriteri belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekim ayını işaret etmişti ancak 'Bir kararname ile kökten halledilebilir' mesajını vermişti.

Bedelli ile ilgili kriter önemli. Yaklaşık 6 milyon kişi askerlik sorunuyla boğuşuyor. Bu rakam her yıl hızla büyüyor. Eğer 25 yaş kriteri belirlenirse, 6 milyon kişiden yüzde 93'ü bedelli askerlikten faydalanabilecek. 15 bin lira belirlenirse, 6 milyarlık bir gelir elde edilecek.

Çalışmalar titiz şekilde devam ediyor. Öne çıkan kriter 27 yaş, 20 bin lira."

