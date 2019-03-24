BDDK'nın JP Morgan soruşturmasını ekonomistler nasıl yorumladı?

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu, "Bazı bankaların müşterilerin döviz piyasalarına ilişkin yanıltıcı ve manipülatif şekilde döviz alımına yönlendirdiklerine dair şikayetler üzerine inceleme ve soruşturma başlattı. BDDK açıklamasında "JP Morgan tarafından yayımlanan raporun ülkemiz bankalarının itibar kaybına yol açtığı şikayetleri üzerine soruşturma başlatıldı" denildi. BBDK’nın ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da JP Morgan hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi. Gelişmeleri yorumlayan ekonomistler, “dolar/TL kurunun yükselebileceği” ve “krizin derinleşebileceği” uyarısında bulundu.

“Kriz kötü yönetilerek derinleştiriliyor”

BDDK’nın açıklamasının ardından Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunan Uğur Gürses, “Krizi kötü yöneterek de derinleştirebilirsiniz; şimdi yapılan da o” yorumunda bulundu. Gürses paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı: “Yatırım bankaları her zaman rapor yazar, her raporda da oran, kur, seviye yazar. JP Morgan da öyle yapmış. Ülkeye döviz getirip bozduruken iyi de sonra kurun yükseleceğini söyleyip döviz alması mı ‘manipülasyon?’ Bu tür soruşturmalar ‘bağcı dövmek’tir. Krizi derinleştirir. İçeride kendi yurttaşınızı ‘dövüp’ yarattığınız tek sesliliğe benzemez yabancı sermayeyi ‘dövmek’... Girene serbest, çıkmaya kalkanı ‘döven’ tek yönlü sermaye akışına kimse para getirmez.”

“Dövizde çalkantı artabilir”

Ekonomist yazar Atilla Yeşilada ise dolar/TL’deki dalgalanmanın artabileceğine dikkat çekerek “BDDK bankalara inceleme başlattı, pazartesi dövizde çalkantı artabilir” dedi.

“Çekirgenin zıplayamadığı yere geldik”

İktisatçı Refet Gürkaynak ise BDDK kararı için “Çekirgenin zıplayamadığı yere geldik” ifadesini kullandu. Gürkaynak’ın Twitter’dan paylaştığı mesaj şöyle: “Çekirgenin zıplayamadığı yere geldik. Kötü iktisat politikarı--genel olarak kötü politikalar--elbette kötü iktisadi sonuçlara yol açıyor. Bunları başka, daha kötü politikalarla bir süre için yamamak mümkün, ama bu bir yandan da sorunları büyütüyor. Büyüttü ve buraya geldik. İnsanları kötü politikanın kötü sonuçları yokmuş gibi davranmaya zorlamak sorunları çözmüyor. Kötü politikanın ilacı iyi politika.” Ekonomi uzmanı gazeteci Barış Soydan ise JP Morgan’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2029 vadeli tahvilin ihracı için yetkilendirildiğini hatırlattı. Soydan, BDDK incelemesinin “JP Morgan yöneticisi Roger Hallam'ın 22 Mart’ta Financial Times'a TL ile ilgili yaptığı ve devlet bankalarını eleştiren değerlendirmeler” nedeniyle başlatılmış olabileceği iddiasında bulundu.

JP Morgan raporunda ne var?

Dün Bloomberg'de yayımlanan bir haberde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinde 6,3 milyar dolar düşüş yaşandığı, bu düşüşün beklenmedik olduğu ve yetkililerin konuyla ilgili bir açıklama yapmadığı belirtildi. Haberde JPMorgan Chase & Co’nun yatırımcılara dolar/TL’nin 5,90 seviyesine kadar çıkacağı öngörüsüyle liraya karşı dolarda kalmalarını tavsiye ettiği ifade edildi. JPMorgan’ın 15 Mart’tan bu yana iki hafta içinde yalnızca Hazine'nin Eurobond (Euro tahvilleri) ödemesine bağlı olarak 1,5 milyar dolarlık rezerv düşüşü hesapladığı belirtildi. Söz konusu 1,5 milyar dolara ek olarak raporda 20 Mart'tan bu yana rezervlerin 1,5 milyar dolar daha gerilediği tahmini yapıldı. Haberde JPMorgan stratejistlerinin müşterilerine geçtiği "Merkez Bankası rezervlerindeki hızlı azalmanın sürdürülemez olduğuna inanıyoruz" notuna yer verildi. Söz konusu notta ayrıca 31 Mart yerel seçimleri sonrasında döviz rezervlerini destekleyici önlemlerin azalmasının, buna bağlı olarak da dolar/TL işlemlerinin büyük oranda artmasının beklendiği ifade edilerek yüksek risk öngörüldüğü belirtildi.