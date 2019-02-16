BDDK'dan önemli uyarı! Sahte fatura ödeme merkezlerine dikkat

Dolandırıcılar, kendilerini yetkili fatura ödeme merkezi olarak tanıtarak sahte makbuz vermek suretiyle elektrik, su, doğal gaz, telefon gibi fatura tahsilatı yaparak vatandaşları mağdur ediyor

BDDK'dan önemli uyarı! Sahte fatura ödeme merkezlerine dikkat
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SON dönemde yetkisiz fatura ödeme noktalarında yaptıkları fatura  ödemeleri nedeniyle birçok tüketici mağdur oldu. Bir nevi korsan ödeme noktaları  olarak tanımlanan yetkisiz fatura ödeme noktaları, fatura tahsilatı yaptığı gibi  abonelerden ek işlem ücreti de talep ederek haksız kazanç elde ediyor.

Yetkisiz ödeme fatura ödeme noktaları, tüketicilere sahte makbuz  vererek faturaların ödenmemesi suretiyle vatandaşları dolandırıyor. Vatandaşların mağdur olmaması için kanunun ve otoritelerin izin  verdiği yetkili fatura ödeme noktalarında işlemlerin gerçekleştirilmesi  gerekiyor.


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bu hafta içinde  yetkisiz fatura ödeme kuruluşlarına ilişkin açıklamada bulunmuştu.

Açıklamada ilgili kanun hükümlerinde sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez  Bankası ve ödeme hizmeti sağlayıcısı olan bankalar, elektronik para kuruluşları,  ödeme kuruluşları ve PTT tarafından ödeme hizmeti sunulabildiği vurgulandı.

Ödeme hizmeti alanında faaliyette bulunmak isteyen ödeme kuruluşların  ilgili kanun uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan (BDDK) izin  almaları gerektiği ifade edilen açıklamada, fatura ödemelerine aracılık  hizmetinin kuruldan faaliyet izni alan ödeme ve elektronik para kuruluşları  tarafından verildiği belirtildi.

Açıklamada, ödeme veya elektronik para kuruluşlarının ödeme  hizmetlerini kendi adına ve hesabına hareket eden temsilciler aracılığıyla  yürütebileceği hüküm altına alınmakla beraber, temsilcinin ödeme hizmetlerini  acente, bayi veya benzer adlar altında tayin edilen alt temsilci aracılığıyla  sunmasının yasaklandığı ifade edildi.

Temsilcilere ilişkin listelerin mezkur kuruluşların internet sitesinde  güncel olarak yayınlanması gerektiği belirtilen açıklamada, "Alınması gereken  izinleri almaksızın ödeme kuruluşu veya elektronik para kuruluşu gibi faaliyet  gösterilmesi veya faaliyet gösterdiği izlenimi yaratılması adli suç  olarak tanımlanmış olup, bu yönde hareket eden gerçek kişiler ile tüzel kişilerin  görevlilerinin bir yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası  ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda, kurulca yetkilendirilmiş  ödeme ve elektronik para kuruluşları ile bunların temsilcileri dışındaki kişi ve  kuruluşlarca fatura ödemelerine aracılık edilmesi mümkün bulunmamaktadır."  ifadeleri yer aldı.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

Herhangi bir dolandırıcılık olayına maruz kalınmamasını teminen  kendilerini fatura ödemelerine aracılık faaliyetine yetkili olarak tanıtan kişi  veya kuruluşların dikkat etmesi gereken hususların belirlendiği açıklamada,  şunlar kaydedildi:

"Kurumumuz internet sayfasında yayımlanan yetkili kuruluş listelerinde  ve söz konusu yetkili kuruluşların kendi internet sayfalarında yayımlanan  temsilci listelerinde yer alıp almadığının kontrol edilmesine dikkat edilmeli. İş  yerlerinin dış cephesinde; kurumumuz logosunun, ödeme kuruluşunun logosunun, 10  haneli temsilci kodunun ve kare kodun yer verildiği etiketlerin bulunup  bulunmadığının kontrol edilmeli. İş yerlerinde; '… şirketi … ödeme/elektronik  para kuruluşu tarafından …tarihinden itibaren ödeme/elektronik para hizmeti  sunmak üzere temsilci olarak yetkilendirilmiştir.' ifadesinin yer aldığı ödeme  veya elektronik para kuruluşunca düzenlenen 'yetkili temsilci sertifikasının'  asılıp asılmadığının kontrolüne azami dikkat gösterilmeli. Kurumumuzdan faaliyet  izni almamış şirketlere, kişilere ve yetkisiz şirket ve/veya kişilerin  temsilcilerine itibar edilmemesine ve konuya ilişkin olarak kurumumuza ihbar veya  şikayette bulunulmasına azami dikkat ve özen gösterilmesi önem arz etmektedir."

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