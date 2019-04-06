BDDK'dan finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerine ilişkin tebliğ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) hazırlanan ve finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin faaliyetlerinin ifasında kullandıkları bilgi sistemlerinin yönetimine ve yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğ yürürlüğe girdi.

BDDK'dan finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerine ilişkin tebliğ
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BDDK'nın "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin  Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'nin  bugünkü sayısında yayımlandı. Tebliğ ile finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin  kanun kapsamındaki faaliyetlerinin ifasında kullandıkları bilgi sistemlerinin  yönetimine ve yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından  denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Dört bölümden oluşan tebliğ, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Bu  tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütüyor.

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