BDDK'dan çok kritik 'kredi' açıklaması geldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, "Kredi kartlarında taksit sınırı ve bireysel tüketici kredilerinde vade uzatımı yönünde çalışma yapıyoruz." dedi

BDDK'dan çok kritik 'kredi' açıklaması geldi
banner404

AKBEN, AA muhabirine kredi kartları ve bireysel tüketici kredilerine  ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 
Kredi kartlarında taksit sınırını ve bireysel tüketici kredilerinde  vadeleri uzatma yönünde çalışma yapıldığını belirten Akben, söz konusu çalışmanın  bireysel tüketicilerin elini rahatlatmasının yanı sıra iç talebin canlanmasına da  katkı sağlayacağını ifade etti.
Akben, bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişik  yapıldığında ihtiyaç kredilerinde vadenin 36 aydan 60 aya çıkacağını söyleyerek,  şöyle devam etti:
 
"Fiyatı 120 bin TL'ye kadar olan taşıt alımı amacıyla kullandırılacak  kredilerde vade 48 aydan 60 aya yükselecek. Halihazırda 6 ay olan bilgisayar  alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesini 12 ay olarak yeniden  düzenliyoruz. Banka kredilerinde vadelerde yapacağımız değişiklik finansal  kiralama, faktoring ve finansman şirketleri için de aynen geçerli olacak.
 
Kredi kartlarında taksit sınırında yapacağımız düzenleme ile  bilgisayar alımlarında ve taşımacılıkla ilgili harcamalarda taksit sayısı 6'dan  12'ye yükselecek. Seyahat acenteleri ile ilgili yurt içi harcamalarda, sağlık ve  sosyal hizmetlerle ilgili harcamalarda taksit sınırı 9 aydan 12 aya çıkacak.  Kurumsal kredi kartlarında tüm ürün ve hizmet harcama gruplarında taksit sayısı  9'dan 12'ye çıkacak."
 
Akben, daha önce yaptıkları düzenleme ile tahsili geciken ihtiyaç  kredilerinin borç bakiyelerinin, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en  fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabildiğini anımsattı.
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Türkiye'nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji...
Türkiye'nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji...
  1. EKONOMİ

banner495

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472