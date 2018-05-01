'Bayramda piyasalar canlanır'

BAŞBAKAN Binali Yıldırım’ın Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası alınan kararlar ile ilgili yaptığı açıklamayı değerlendiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında biner lira bayram ikramiyesi ve BAĞ-KUR'a borçlu olan esnafın sağlık hizmetlerinden faydalanacak olması sevindirici. Yapılandırmada faizlerin yüzde 90’lık bölümünün sıfırlanması ise büyük bir fırsattır. Bu fırsatı bütün esnafımız iyi değerlendirmelidir" dedi.

'ESNAFIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK'

12 milyon emekliye Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilecek olan ikramiyenin bayramlarda piyasaları canlandıracağını ve esnafın yüzünü güldüreceğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ramazan ve Kurban Bayramlarında 12 milyon emekliye ikramiye verilmesi piyasaları canlandıracak ve esnafın yüzünü güldürecektir. Öte yandan BAĞ-KUR'a borcu olup da sağlık hizmetlerinden faydalanamayan esnafların sağlık hizmetinden faydalanmasına ilişkin yeni düzenleme ise sevindirici bir gelişmedir. 18-29 yaş arasında iş yeri açmak isteyen gençlere 3 yıla kadar vergi kolaylığı getirilmesi ekonomiyi ve piyasaları canlandıracaktır. En önemlisi gençlerin girişimciliği sayesinde işsizlik rakamları azalacak, ekonomik büyüme daha da artacaktır. Çünkü yeni düzenleme ile 3 yıllık gelir vergisi desteği devam edecek olmasının yanı sıra 1 yıl boyunca BAĞ-KUR primini devlet ödeyecek. Bu fırsatları girişimci tüm gençlerin zaman kaybetmeden değerlendirmesi ekonomide ülkemize büyük mesafe kat ettirecektir" ifadelerini kaydetti.