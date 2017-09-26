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Bayramda kartla 4,9 milyar TL harcandı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ağustos ayı verilerini açıkladı

Bayramda kartla 4,9 milyar TL harcandı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ağustos ayı verilerini açıkladı

26 Eylül 2017 Salı 22:12
Bayramda kartla 4,9 milyar TL harcandı
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BKM verilerine göre, Ağustos ayında kartlarla 61,6 milyar liralık ödeme yapılırken, banka kartları ile yapılan ödemeler yüzde 52 arttı. Bu yıl Kurban Bayramı'nda kartlarla 4,9 milyar liralık harcama gerçekleşirken, 2016 yılı Kurban Bayramı'na göre kartlı ödemeler 1 milyar lira arttı. BKM 2017 yılının Ağustos ayı verilerini açıkladı. BKM'nin açıkladığı verilere göre ağustos ayı sonunda Türkiye'de 61 milyon adet kredi kartı, 126,1 milyon adet banka kartı kullanılıyor. 2016 yılının Ağustos ayı ile kıyaslandığında kredi kartı sayısı yüzde 6 artış gösterirken, banka kartı sayısında ise yüzde 11'lik artış görüldü.
BANKA KARTIYLA ÖDEME YÜZDE 52 ARTTI
Banka kartları ve kredi kartları ile Ağustos ayında toplam 61,6 milyar TL'lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 54,8 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken, 6,8 milyar TL'sinde banka kartları kullanıldı. Buna göre önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı kredi kartı ile ödemelerde yüzde 17 oldu. Banka kartı ile ödemeler ise yüzde 52 arttı ve toplam kartlı ödemeler içindeki payı yüzde 11'e ulaştı. Kolay, hızlı ve güvenli ödeme imkânı sağlayan temassız teknolojisi sayesinde bugün 50 TL altındaki işlemlerde şifre girmeden ve vakit kaybetmeden ödeme yapılabiliyor. Temassız dönüşümle beraber bugün kredi kartlarının yüzde 36'sının, banka kartlarının yüzde 11'inin, ödeme noktalarında ise terminallerin yüzde 33'ünün temassız teknolojisi ile uyumlu olduğu görülüyor. Bu oranların 2010 yılında kredi kartları için yüzde 7, banka kartları için yüzde 0,3 ve terminaller için yüzde 2,3 seviyesinde olduğu baz alındığında ise bugün gelinen noktada temassız yaşama ne kadar uyum sağladığımızın göstergesi olarak ön plana çıkıyor.
BAYRAMDA KARTLI ÖDEME YÜZDE 26 BÜYÜDÜ
Kullanıcıların vakit kaybetmeden ve güvenli biçimde ödeme yapmasını sağlayan kartlar, Kurban Bayramı'nda da hayatımızı kolaylaştırmayı sürdürdü. 31 Ağustos-4 Eylül tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı ve Arife Günü'nde kartlarla 4,9 milyar TL tutarında ödeme yapıldı. Bu değer 2016 yılının Kurban Bayramı'na göre kartlı ödemelerde yüzde 26 oranında büyüme olduğunu gösteriyor.
EN ÇOK MARKET VE GİYİME HARCANDI
Kurban Bayramı'nda kartlı ödemelerin yarısı market, akaryakıt ve giyimde gerçekleşti. Kartlarla toplam 4,9 milyar lira tutarında ödeme yapılan Kurban Bayramı'nda, ödemelerin 2,2 milyar TL'si yani yüzde 44'ü market, akaryakıt istasyonları ve giyim sektöründe gerçekleşti. En fazla harcama yapılan market sektörü toplam kartlı ödemelerin yüzde 20'sini oluştururken, akaryakıt istasyonları yüzde 14'ünü, giyim sektörü ise yüzde 10'unu oluşturdu. Toplam kartlı ödemelerin neredeyse yarısı bu 3 sektörde gerçekleşirken yemek sektörü kartlı ödemelerin yüzde 7'sini, konaklama sektörü ise yüzde 5'ini oluşturarak en fazla harcama yapılan sektörler arasında yer aldı.

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BayramTLAğustos
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