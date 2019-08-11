Bayramda altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN fiyatları her zaman olduğu gibi yine en çok merak edilen konuların başında gelirken, çeyrek altın ve gram altın en çok takip edilen altın türlerinin başında yer alıyor. Ülkemizde altın geleneksel hediyeleşme aracı olarak da kullanıldığı için sıklıkla yatırımda da tercih ediliyor. Geleneklerimizde büyük bir yeri olan çeyrek altın, fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini gram altına bırakıyor. İşte güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 264,90

Cumhuriyet Ata Lira 1.765,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 245,50

Lira(Tam) Ziynet 1.725,00

Yarım Ziynet 862,00

Çeyrek Ziynet 431,00