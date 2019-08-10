Bayram faturası cep yakıyor

KURBAN Bayramı öncesi vatandaşları bayram alışverişi telaşı sardı. Şu günlerde bayram hareketi yaşayan esnafın yüzü gülerken, eksiksiz bir bayram alışverişi yapmaya çalışacak 4 kişilik bir ailenin reisi 2 bin 73 TL ile 4 bin 110 TL arasında para ödeyecek.

BAZI KALEMLER En az En çok (TL)

Küçükbaş hayvan 1200 2000

Lokum 15 45

Çikolata 28 80

Kolonya 10 25

Ayakkabı 75 200

Gömlek 45 120

Kumaş pantolon 85 170

Kot pantolon 80 250

Çorap 4 8

Kravat 20 65