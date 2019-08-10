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Bayram faturası cep yakıyor

4 kişilik bir ailenin kurbanlık dahil bayram faturası en az 2 bin 73 TL'den başlayıp, 4 bin 110 TL'ye kadar uzanacak

EKONOMİ 09.08.2019, 22:47 09.08.2019, 22:53 Enes Subaşı
Bayram faturası cep yakıyor
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KURBAN Bayramı öncesi vatandaşları bayram alışverişi telaşı sardı. Şu günlerde bayram hareketi yaşayan esnafın yüzü gülerken, eksiksiz bir bayram alışverişi yapmaya çalışacak 4 kişilik bir ailenin reisi 2 bin 73 TL ile 4 bin 110 TL arasında para ödeyecek.

BAZI KALEMLER       En az     En çok (TL)

Küçükbaş hayvan     1200       2000
Lokum                       15     45
Çikolata                     28    80
Kolonya                     10    25
Ayakkabı                   75     200
Gömlek                     45    120
Kumaş pantolon        85    170
Kot pantolon             80    250
Çorap                        4    8
Kravat                      20    65

#bayram faturası #Bayram #kurbanlık
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