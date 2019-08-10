Bayram faturası cep yakıyor
4 kişilik bir ailenin kurbanlık dahil bayram faturası en az 2 bin 73 TL'den başlayıp, 4 bin 110 TL'ye kadar uzanacak
EKONOMİ 09.08.2019, 22:47 09.08.2019, 22:53 Enes Subaşı
KURBAN Bayramı öncesi vatandaşları bayram alışverişi telaşı sardı. Şu günlerde bayram hareketi yaşayan esnafın yüzü gülerken, eksiksiz bir bayram alışverişi yapmaya çalışacak 4 kişilik bir ailenin reisi 2 bin 73 TL ile 4 bin 110 TL arasında para ödeyecek.
BAZI KALEMLER En az En çok (TL)
Küçükbaş hayvan 1200 2000
Lokum 15 45
Çikolata 28 80
Kolonya 10 25
Ayakkabı 75 200
Gömlek 45 120
Kumaş pantolon 85 170
Kot pantolon 80 250
Çorap 4 8
Kravat 20 65
35°
açık
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