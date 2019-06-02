Bayram faturası cep yakıyor

YARIN başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesi vatandaşları alışveriş telaşı sardı, esnaf ise bayram hareketliliğinden payını almaya çalışıyor. Bayram faturası ise bütçeye göre değişiyor. Bayram alışverişinin olmazsa olmazı ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatlarını Yeni Alanya sizin için derledi. Bayramın en vazgeçilmezi rengarenk şekerlerin kilogram fiyatı 19 liradan başlıyor. Bayram şekerini en yüksek ise 34 liradan satın almak mümkün. Bayram denince akla gelen bir diğer ürün olan çikolata ise, kilogramı en düşük 24 lira, en yüksek 52 liradan tezgahlardaki yerini aldı. Türk mutfağının baş tacı tatlılarından olan lokum, 14 lira ile 22 lira arasında değişen fiyatlarla alıcıya ulaşıyor. Bayram ziyaretlerinde sıkça tercih edilen kolonyanın litre fiyatı 13 lira ile 28 lira arasında değişiyor. Bayram ziyareti tabii ki Türk kahvesi olmadan tamam olmaz. Türk kahvesi ise kilogramı 37 lira ile 48 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Bayram demek, aynı zamanda bayrama özel alınan yeni kıyafetler demek. Bayramlık geleneği ekonomik kriz dinlemiyor. Dört kişilik bir ailenin tepeden tırnağa bayramlık alışverişini tamamlayan ürünlerin fiyatları ise şöyle sıralanıyor: "Erkek ve kız çocuklar için pantolon fiyatları 25 lira ile 50 lira, t-shirt fiyatları 20 lira ile 35 lira, kız çocuk için elbise fiyatları 25 lira ile 70 lira, kız ve erkek çocuk için ayakkabı fiyatları 40 lira ile 90 lira, kadın ayakkabıları 55 lira ile 180 lira, erkek ayakkabıları 70 lira ile 220 lira, erkek gömlekleri 35 lira ile 90 lira, erkek pantolonları 60 lira ile 110 lira, erkek t-shirtleri 35 lira 70 lira, kadın elbiseleri 60 lira ile 145 lira, kadın bluzları 30 lira ile 55 lira, kadın pantolonları ise 45 lira ile 80 lira arasında fiyatlardan satışa sunuluyor. Bir erkek çocuk, bir kız çocuk, anne ve babadan oluşan dört kişilik bir ailenin bayramlık kıyafet için harcaması gereken toplam miktar en düşük 575 lira iken, en yüksek 1370 lirayı buluyor.

Bayramlık şeker, çikolata, lokum, kolonya ve Türk kahvesi harcaması ise birer kilogram/litre olarak hesaplandığında, en düşük 94 lira, en yüksek 156 liraya mal oluyor. Toplamda ise 4 kişilik bir ailenin ortalama bayram alışverişi 669 lira ile 1526 lira arasında değişiyor. (Haber Merkezi)

