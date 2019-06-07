Bayram bitti, dolar yükselişe geçti

PİYASALARIN bayram tatili öncesinde yarım gün açık olduğu pazartesi günü 5.87 seviyelerinde olan dolar/TL Salı günü 5.66'ya kadar gerilese de tekrar yönünü yukarı çevirdi. ABD ile ilişkilere yönelik endişeler bu sabah itibariyle TL'de bir miktar baskı yarattı. ABD, F-35 uçaklarında eğitim alması için Türkiye'den şu anda ABD'de bulunanlar dışında yeni pilot kabul edilmemesine karar verdi. Adlarının açıklanmasını istemeyen ABD'li iki yetkili, Reuters'a hafta içinde yaptıkları açıklamada, Türkiye'nin S-400 satın alma planından vazgeçmesi halinde karardan geri dönülmesi ihtimaline kapıyı kapatmadı.

Geçen hafta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rus hava savunma sistemi S-400'ün teslimatının Haziran ayına yetişmeyebileceği açıklaması ile piyasalarda başlayan iyimserlik, Akar'ın ABD'li mevkidaşı ile ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile telefonla görüşmesi ile artmıştı. Piyasalar sürecin G20 toplantılarında bir ikili görüşme ile devam edip etmeyeceğini de izliyor. Öte yandan Erdoğan birkaç gün önce S-400'lerde geri adım atmanın söz konusu olmadığını tekrarladı. Dolar/TL bu sabah 5.8545'e kadar çıktı. Kur, saat 10:15 itibariyle 5.8456 seviyesine yer aldı. Euro/TL ise 6.59 seviyelerinde işlem görüyor.