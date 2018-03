"Bavul ticareti" çağrısı

- Erkan UYSAL



ALANYA'DA faaliyet gösteren Sevinç Alanya Tekstil sahibi Adnan Sevinç, Alanya ve Rusya arasında bavul ticaretini yaygınlaştırmak istediklerini söyledi. 45 yıllık tecrübesi bulunduğunu belirten Sevinç, 15 yıldır Alanya'da, 20 yıldır da Antalya'da faaliyet gösterdiklerini dile getirdi. Sevinç "Alanya'da 15 kişiyle üretim yapıyoruz. Modern makinelerle ağırlıklı olarak ev tekstili üzerine üretim yapıyoruz. Amacımız bavul ticaretini Alanya'ya getirmek. Rusya'da kapıdan girişte her ürüne yüzde 40 dolayında vergi uygulanıyor. Alanya, Gazipaşa ve Antalya'ya gelenleri dönüşte turist diye değerlendiriyorlar. Bu kişileri aramıyorlar. Biz vakum yapıyoruz. Bavulları ürettiğimiz ürünlerle dolduruyoruz. Rus kadınlar Rusya'da bu sayede bavul ticareti yapıyor. Bunu büyüterek 50-60 kişinin yapacağı bir işletme haline getirmek ve yaygınlaştırmak istiyoruz. Bavul ticaretini kış için alternatif olarak düşünüyoruz. Eğer bavul ticareti yaygınlaşırsa kış mevsiminde insanlar iş bulur. Bizim maddi imkanımız var. Şu an bavul ticareti yapılıyor ama bu büyük boyutlarda değil. Bavul ticaretini Rus kadınlar yapıyor. Bavula tekstil ürünlerini koyuyoruz, Rus kadınlar bunları kendi ülkelerinde satıyor. Şu an bizim firmamızın ürettiği ürünler Rusya'daki fiyatın dörtte birine satılıyor. Bavul ticaretini Alanya'da yaygınlaştırırsak, bu şehirde diğer sektörleri de tetikler. İstanbul'daki Merter, bavul ticareti sonrasında yaşanan gelişmelerle büyük işletmelerin bulunduğu bir bölge haline geldi. Antalya'da 2 organize sanayi bölgesi bulunuyor ama yer yok. Bize bir yer gösterilsin ki bir fabrika kuralım. Alanya'da fabrika kurmak istiyoruz. Üretim Alanya'da olsun. Antalya nasıl bir dünya şehri oldu, Alanya da olsun. Artık küçük kasaba zihniyetini bırakalım. Eğer bugün 150 kişi bavul ticareti yapıyorsa ve gelecekte bu yaygınlaşırsa yarın bavul ticaretini yapanların sayısı 3 binleri bulur" dedi.

'FUARLARDA BİZE YER VERİN'

Öte yandan Alanya'yı tanıtıcı tekstil ürünleri de ürettiklerini ifade eden Sevinç "Biz ürettiğimiz tanıtıcı ürünleri turizm fuarlarında tanıtmak istiyoruz. Turizm fuarlarında bize de küçük bir yer verilmesini istiyoruz. Turizm fuarlarında bize yer verilirse ürettiğimiz tanıtıcı ürünleri dağıtırız" şeklinde konuştu.

BAVUL TİCARETİ NEDİR?