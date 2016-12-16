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Bavul taşımaya son

THY, ‘Miniport’ hizmetini uygulamaya koydu. Taksim-Atatürk Havalimanı arasında günlük bagaj taşıma hizmeti veren Miniport ile THY, yolcularını uçuş saatlerine kadar bagaj taşımaktan kurtaracak

Bavul taşımaya son

THY, ‘Miniport’ hizmetini uygulamaya koydu. Taksim-Atatürk Havalimanı arasında günlük bagaj taşıma hizmeti veren Miniport ile THY, yolcularını uçuş saatlerine kadar bagaj taşımaktan kurtaracak

16 Aralık 2016 Cuma 08:16
Bavul taşımaya son
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TÜRK Hava Yolları’nın (THY) “Miniport” hizmeti sayesinde yolcular artık uçuşları öncesinde şehir içinde bagaj taşımaktan kurtuluyor. THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamaya göre, Taksim-Atatürk Havalimanı
arasında günlük bagaj taşıma hizmeti veren Miniport ile THY, yolcularına uçuş saatlerine kadar İstanbul’un keyfini bagaj taşımaksızın çıkarma imkanını sunuyor.
Miniport ofisini ziyaret edip uçuş bilgilerini görevliye bildiren ve Miniport görevlisi tarafından karşılanan yolcu, bagajlarını görevliye teslim edecek. Miniport görevlileri, taşıma firmasının aracıyla getirilen bagajlara, standart taşıma prosedürleri üzerinden işlem uygulayacak.
Günde 3 kez olacak
Taşıma hizmeti, günde 3 kez olmak üzere, belirli saatlerde Taksim Miniport ofisinden Atatürk Havalimanı Dış Hatlar metro katındaki Miniport ofisine düzenlenen seferleri kapsayacak. Seferler yalnızca, Taksim-Atatürk Havalimanı güzergahında düzenlenecek. Son olarak, İstanbul’dan seyahat edecek yolcu, uçuş öncesinde Atatürk Havalimanı Miniport ofisinde teslim aldığı bagajını normal check-in prosedürlerine uygun şekilde kontuara teslim edecek. Genişletilmiş hizmet kapsamı sayesinde yolcu bagajları, Taksim bölgesindeki anlaşmalı otellerden de Atatürk Havalimanı’na taşınabilecek. Bu arada, İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan özel güvenlik kriterleri bulunan ABD, İsrail, Kanada ve Birleşik Krallık gibi ülkelere seyahat eden yolcular, bu hizmetten faydalanamayacak.
İstanbul’u bagajsız gezebilecekler
THY Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, Miniport projesiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Miniport ile otelden erken ayrılmak zorunda kalıp, geç saatte uçağı olan tüm yolcularımıza İstanbul’u bagajsız ve keyifle gezebilme olanağı sunuyoruz. Yolcularımızın uçuş deneyimlerini maksimum düzeyde kolaylaştırmak öncelikli hedefimiz. Bunun yanı sıra Miniport hizmeti gibi hayata geçirdiğimiz diğer pek çok projemizdeki önceliklerimizden bir diğeri de dolaylı ya da doğrudan Türkiye turizmine katkıda bulunmak.”
 
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Anahtar Kelimeler:
BavulTHYTürk Hava Yolları
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