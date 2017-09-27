batılı turist türkiye den kaçtı

2015'in ilk 6 ayında 14 milyon 894 bin 754 yabancı turist ağırlayan Türkiye'de turist sayısı, 2016'nın aynı döneminde 10 milyon 740 bin 226'ya düştü. 2017'de yaşanan toparlanmayla birlikte yabancı turist sayısı ilk 6 ayda 12 milyon 249 bin 449'a çıktı ve turizm geliri de toplam 8.8 milyar dolar oldu.

2 MİLYON KİŞİ AZALDI

Turist sayısının nispeten artmasına rağmen gelirin, bir önceki yılla aynı düzeylerde olması dikkat çekti. Turizmciler bu durumu, “Para harcamayan, yoksul turistler ülkemize geldi” şeklinde değerlendirdi. Ülkemize 2015'in ilk 6 ayında 7 milyon 621 bin 36 turist gönderen Avrupa, 2016'ın aynı döneminde bu rakamı 5 milyon 512 bin 682 kişiye düşürdü. 2017'in ilk yarısında bu rakam daha da geriledi ve 4 milyon 809 bin 991'e indi. 2015'in ilk 6 ayında Türkiye'ye 2 milyon 109 bin 763 Alman turist gelirken bu sayı 2016'nın aynı döneminde 1.5 milyona geriledi. Bu yılın ilk 6 ayında ise Türkiye'ye gelen Alman turist sayısı 1.2 milyona düştü. İngiliz turist sayısında da gerileme yaşandı. 2015 yılının ilk yarısında 950 bin 313 İngiliz Türkiye'ye tatile gelirken 2016'nın aynı döneminde İngiliz turist sayısı 693 bin 81'e düştü. Bu yılın ilk 6 ayında ise Türkiye'ye gelen İngiliz sayısı 607 bin 272'ye geriledi. 2015'in ilk yarısında Türkiye'yi ziyaret eden İtalyan turist sayısı da 2016'da 109 bine, bu yılın ilk 6 ayında da 82 bin 150'ye düştü. Benzer şekilde Avusturya, Belçika, Fransa ve Hollanda'dan gelen turist sayısında hızlı gerileme yaşandı.

RUS VE İRANLI TURİST ARTTI

YILIN ilk yarısında Rus ve İranlı turist sayısında artış yaşandı. Rusya'dan 2015'in ilk 6 ayında 1 milyon 454 bin 618 turist geldi. Uçak krizinin yaşandığı 2016'da bu rakam, 183 bin 828'e düştü. İlişkilerin düzelmesiyle birlikte bu rakam 2017'in ilk 6 ayında 1 milyon 692 bin 103'e yükseldi. 2015'in ilk yarısında 809 bin 790 İranlı turist Türkiye'ye gelirken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 859 bin 954'e çıktı. Bu yılın ilk 6 ayında ise 1 milyon kişiye yükseldi.