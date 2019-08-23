Batı Akdeniz'de ihracat rekoru 

BAİB Başkanı Hakkı Bahar, yaş sebze ve meyvenin doğrudan lojistikle alakalı olduğunu söyledi. Çok üretmenin değil, eldeki ürünü yüksek fiyata satmanın önemli olduğuna değinen Bahar, "Yaş sebze ve meyve konusuna biz çok önem veriyoruz. Birlik olarak Türkiye'de yaş sebze ve meyve ihracatında ikinci sıradayız. Sadece yaş sebze ve meyvede şu ana kadar 298,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Birim fiyatı 0,86'dan 0,94 dolara getirdik" dedi. Hakkı Bahar, geçen yıl 358 bin ton, bu yıl ise 316 bin ton satış yapıldığını da vurguladı. 2015 yılında Rusya'yla yaşanan uçak krizi nedeniyle yaş meyve sebze ihracatlarında sıkıntıların olduğunu anlatan Bahar, son yıllarda bu sorunların düzeldiğini söyledi. Bahar, ekim ayında Rusya'yla Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nin bir organizasyona hazırlandıklarını açıkladı. Birden fazla sektörü hedef alacaklarını anlatan Bahar, “Önceliğimiz yaş meyve sebze ve lojistik. Bunların standartların bir araya gelmelerini istiyoruz. İki tarafın lojistik, ihtisas alanlarındaki uzmanlık alanlarının seminerleriyle de süslenecek bir yapı olacak" diye konuştu.