Batı Akdeniz ihracatı Şubat ayında yüzde 14,50 arttı

DÜNYANIN 127 ülkesine ihracat yapan Batı Akdenizli ihracatçılar, bölge ekonomisine Şubat ayında 164 milyon 353 bin 950 dolar kazandırdı. Batı Akdeniz bölgesinin 2 aylık toplam ihracatı ise yüzde 6,27 oranında artışla 324 milyon 719 bin 181 dolara yükseldi.



Yaş sebze ve meyve hortuma rağmen yükselişe geçti

Yaş meyve sebze sektörü; hortum, sel ve fırtına felaketine rağmen bölgeden en fazla ihracatı gerçekleştiren sektör oldu. Doğal afetlere rağmen sektörün bu denli ihracat gerçekleştirmesi, ileriki aylar adına ümit verdi. Bölgeden en fazla ihracatı gerçekleştiren ikinci sektör ise madencilik oldu. Çin’de yaşanan daralmaya rağmen maden sektörü doğaltaş ağırlıklı olmak üzere 66,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Demir ve demir dışı metaller sektörü geçtiğimiz yıl başlayan ihracat artışını bu yıl da aralıksız sürdürdü.



En fazla ihracat Rusya'ya

Batı Akdeniz’den bu dönemde en fazla ihracat Rusya’ya gerçekleşti. Rusya, uzun bir aradan sonra ilk kez en fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında birinci basamağa yerleşti. Geride kalan 2 aylık dönemde Rusya’ya gerçekleşen ihracatta yüzde 40’ın üzerinde artış yaşandı. Rusya’ya gerçekleşen ihracatın önümüzdeki dönemlerde de artması bekleniyor. Bu dönemde Özbekistan ve İspanya’ya gerçekleşen ihracatta ciddi oranda artış yaşandı. Bu tablo Batı Akdeniz ihracatının ürün ve pazar anlamında çeşitliliğini gözler önüne serdi. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, 2019 yılında da bölge ihracatını artırmak için çalışmaları aralıksız sürdüreceklerini belirterek "Bölge ihracatını artırmak adına uygulamaya koyduğumuz projeleri sürdürürken, Ar-Ge aşamasındaki projelerimizi de bu yıl içerisinde hayata geçireceğiz. Hedefimiz, ana sektörlerimizi ve ana pazarlarımızı geliştirirken, alternatif pazarlar oluşturmak ve diğer sektörlerin ihracat rakamlarını artırmaktır. Özellikle kilogram değeri yüksek ürünlerimizin ihracatı için önemli çalışmalar gerçekleştireceğiz" dedi.