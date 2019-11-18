Batı Akdeniz'de konut satışı

TÜİK'in Ekim 2019 verilerine göre ülke genelinde konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 azalarak 142 bin 810 olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 24 bin 451 konut satışı ve yüzde 17,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 13 bin 978 konut satışı ve yüzde 9,8 pay ile Ankara, 9 bin 12 konut satışı ve yüzde 6,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari, 24 konut ile Ardahan ve 93 konut ile Bayburt oldu.Antalya'da ise 2018 Ekim ayında 6 bin 431 konut satılırken bu yılın aynı ayında yüzde 3,5 artışla 6 bin 653 konut satıldı. Antalya bu sayıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en yüksek paya sahip 4'üncü il oldu.Isparta'da 2018 Ekim ayında 570 konut satılırken bu yılın aynı ayında yüzde 2,1 artışla 582 konut yaşandı. Burdur'da ise 2018 Ekim ayında 473 konut satılırken bu yıl yüzde 16,7 oranında azalışla 394 konut satıldı.

YABANCILARA KONUT SATIŞI

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,9 azalarak 4 bin 272 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ekim 2019'da ilk sırayı 2 bin43 konut satışı ile İstanbul alırken, 912 konut satışı ile Antalya, 215 konut satışı ile Bursa, 192 konut satışı ile Ankara ve 134 konut satışı ile Yalova izledi.