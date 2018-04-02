Batı Akdeniz'de ihracat büyüdü

BÖLGENİN üç aylık ihracatı ise yüzde 14 artışla 462 milyon dolar oldu. Antalya, Isparta ve Burdur'u içine alan BAİB'den, 2018 yılı mart ayı ve üç aylık dönem ihracat rakamları açıklandı. BAİB Başkanı Mustafa Satıcı, bölge ihracatındaki artışın aralıksız devam ettiğini ve yarım milyar dolara ulaşmasına sayılı gün kaldığını söyledi. Bölge ihracatının mart ayında yüzde 5.97 artışla 157 milyon 269 bin 919 dolar olarak gerçekleştiğini belirten Satıcı, 1 Ocak- 31 Mart tarihleri arasında gerçekleşen ihracatınsa yüzde 14.21 artışla 462 milyon 897 bin 483 dolara ulaştığını kaydetti. Satıcı, Batı Akdeniz ihracatının önümüzdeki 10 günlük dönemde 500 milyon dolar rakamını aşmasını beklediklerini söyledi.

İHRACAT LİDERİ YAŞ MEYVE-SEBZE

Yılın ilk çeyreğinde Batı Akdeniz'den en fazla yaş meyve sebze ihracatı gerçekleşirken, 100 milyon dolar rakamını aşan ikinci sektör ise madencilik oldu. Batı Akdeniz'den en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 5 sektör dışındaki sektörlerin ihracatında önemli artış yaşandı. Diğer sektörlerin toplam ihracat artışı yüzde 22'ye ulaştı. Yaş meyve sebze sektöründe yüzde 8.84'lük artışla 137 milyon 756 bin dolar ihracat yapıldı. Madencilik sektöründe yüzde 15.72'lik artışla 111 milyon 131 bin dolar, kimya sektöründe yüzde 12.69'luk artışla 41 milyon 497 bin dolar ihracata ulaşıldı. Ağaç ve orman ürünlerinde yüzde 4.35 artışla 35 milyon 196 bin dolar, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar sektöründe yüzde 24 artış ve 22 milyon 46 bin dolar ihracat yapıldı. Diğer sektörlerin ihracat rakamı toplamı 115 milyon 268 bin dolar olarak gerçekleşti.

EN ÇOK İHRACAT ÇİN'E

Yılın ilk çeyreğinde Batı Akdeniz'den 129 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. Asya'dan Avrupa'ya, Amerika'dan Avustralya'ya dünyanın her yerine ihracat gerçekleştirilmesi gelecek adına umut verdi. Bölgeden 1 milyon dolar ve üzeri ihracat gerçekleştirilen ülke sayısı 58'e yükseldi. Birçok ülkeye ihracatın büyük oranda arttığı görüldü. Ülkeler bazında ihracata bakıldığında Çin yüzde 11.5 artış ve 59 milyon 967 bin dolarla ilk sırada yer aldı. İkinci Rusya'ya yüzde 215 artışla 31 milyon 766 bin dolarlık ihracat gerçekleşti. Sırasıyla Romanya yüzde 3.6 artışla 27 milyon 44 bin dolar, Almanya'ya yüzde 17 düşüşle 22 milyon dolar, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yüzde 102 artışla 21 milyon 858 bin dolarlık ihracat yapıldı. Diğer ülkelerin toplam ihracatı da 307 milyon 259 bin dolar oldu.