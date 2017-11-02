Batı Akdeniz'de ihracat arttı

BATI Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Mustafa Satıcı, 1 Ocak- 31 Ekim tarihleri arasından Batı Akdeniz Bölgesi'ni oluşturan Antalya, Isparta ve Burdur'un toplam ihracatının 1 milyar 374 milyon 209 bin 122 dolara ulaştığını söyledi. Geçen yılın aynı döneminde Batı Akdeniz'den gerçekleşen ihracatın 1 milyar 146 milyon 428 bin 49 dolar olduğunu ifade eden Başkan Satıcı, ‘Bölgemizden gerçekleşen ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,87 artış yaşandı ve bu ihracat artışı kent ekonomisine ekstradan 227 milyon 781 bin 73 dolarlık katkı sağladı. Batı Akdeniz'den sadece ekim ayında gerçekleşen ihracat ise yüzde 11,62 artışla 142 milyon 789 bin 626 dolar oldu’ dedi.

EN FAZLA İHRACAT YAPAN SEKTÖR MADENCİLİK

Başkan Satıcı, madencilik sektörü ihracatının yarım milyar dolara yaklaştığını, yaş meyve sebze sektörünün oluşturduğu alternatif pazarlarla ihracatını geçen yıla kıyasla artırmayı başardığını söyledi. Örtü altı yaş meyve sebze hasadıyla birlikte önümüzdeki 2 ayda sektör ihracatının daha da artmasını beklediklerine değinen Mustafa Satıcı, ‘Batı Akdeniz'den en fazla ihracat gerçekleştiren 5 sektörün ihracat rakamlarına bakıldığında rakamların yüzde 10 ile yüzde 36 oranında artmış olduğu görülüyor. Madencilik sektöründe 412 milyon 993 bin dolar, yaş meyve sebze sektöründe 322 bin 964 milyonluk ihracat yapıldı. İhracat rakamlarını her yıl artırmayı süreklilik haline getiren ve 100 milyon dolar barajını aşan kimya ve mobilya, kağıt ve orman sektörleri Batı Akdeniz ihracatının önemli aktörleri arasına girdi’ şeklinde konuştu.

YIL SONUNA BEKLENTİ 1,6 MİLYAR DOLAR

Batı Akdeniz'den en fazla ihracatın Çin'e yapıldığını söyleyen Başkan Satıcı, Batı Akdenizli ihracatçıların geride kalan 10 ayda 150 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini ifade etti. Bu 150 ülkenin 99'unda önemli miktarda ihracat artışı yaşandığına dikkat çeken Mustafa Satıcı, ‘Dünyanın neredeyse her yerine ürün göndermeyi başardık. Çin'e 245 milyon 989 bin dolar, Almanya'ya 112 milyon 82 bin dolar, İran'a 63 milyon 878 bin dolarlık ihracat yapıldı. Yılın geriye kalan son 2 ayında da ihracatın aynı seyirde devam edeceğini öngörüyoruz. Bu çerçevede bölgemizden yılsonu itibariyle 1,6 milyar dolar civarında ihracat gerçekleşmesini bekliyoruz’ dedi. Batı Akdeniz firmalarının kümeleşerek, uluslararası arenada etkinliğini artırması, daha çok ihracat gerçekleştirmesi için sürdürdükleri Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) projelerine yenilerini eklediklerini de ifade eden Satıcı, ‘Mermer ve gıda sektörlerine yönelik iki yeni proje başlatıyoruz. Bu projelerin ihtiyaç analizi açılış toplantıları kasım ayında gerçekleşecek. Eğitim çalışmalarının tamamlanmasının ardından firmalarımızın yurtdışı pazarlama faaliyetlerine başlamasını sağlayacağız’ diye konuştu.