Başyapıt Dragos’tan 60 ay faizsiz kredi seçeneği

TÜRKİYE'DE gıda, tekstil, inşaat, turizm, enerji ve perakende gibi pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren 66 yıllık Başyazıcı Grubu, İstanbulluları yepyeni bir konut konseptiyle tanıştıracağı, ‘Başyapıt Dragos’ projesi için 60 ay yüzde sıfır faiz kampanyasını hayata geçirdiğini duyurdu. Firma tarafından yapılan yazılı açıklamada, kısa bir süre için geçerli olacak bu kampanyanın firmanın 66’ıncı yıllarına özel hayata geçtiği belirtilirken, güvenliği, özel çarşısı, hemen yanı başındaki huzurlu çam korusu ve muhteşem Adalar manzarasıyla sakinlerine ayrıcalık bir yaşam vaat eden ‘Başyapıt Dragos’un Ağustos 2018’de sakinlerine teslim edileceği vurgulandı.

Bu projenin geçmişi neredeyse bir asra dayanan Başyazıcı Grubu için bir referans proje olduğunun altını çizen Başyazıcı Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Başyazıcıoğlu yaptığı açıklamada, “Başyazıcı Grubu olarak insan yaşamına duyduğumuz saygıyı doğayla bütünleştirdiğimiz bu çalışmamızda öncelikle farklı temalı bir yaşam merkezi oluşturmak istedik. Dolayısıyla hayata geçirdiğimiz projemizde nitelikli yaşam alanlarının çevreyle uyumlu olmasına ve bulunduğumuz bölgeye değer katmasına özen gösteriyoruz. 66’ıncı yılını kutladığımız grubumuzun tecrübesini tüm İstanbullularla paylaşmak için ‘Başyapıt Dragos’a özel bir kampanya hazırladık. Kampanya çerçevesinde finansmanını tamamen öz kaynaklarımızla sağladığımız kredi sisteminden yararlanacak yatırımcılardan 60 ay boyunca faiz almayacağız. Dragos bölgesinin incisi olarak gördüğümüz projemizin teslimine de söz verdiğimiz gibi Ağustos 2018’de başlayacağız” dedi.

Başyapıt Dragos ile sadece yeni bir yaşam alanı inşa etmediklerini aynı zamanda gelecek kuşaklara da bırakılacak bir yaşam tarzı hayata geçirdiklerini belirten Başyazıcıoğlu, “Dragos bölgesinin sembol yapılarından birisi olarak gördüğümüz projemizi çevreye saygılı bölgeye yakışan şık bir yapı olarak hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Çalışmalar hızla devam ediyor

Butik bir proje olarak 32 bin metrekare inşaat alanında tasarlanan ‘Başyapıt Dragos’, İstanbul’un en eski semtlerinden biri olan ‘Maltepe Dragos’ta hayata geçiyor. 25 ve 3 katlı iki bloktan oluşan proje, hem şehrin merkezinde hem de şehrin stresinden uzak butik yapısıyla dikkat çekiyor. 150 konut, 8 ticari üniteye ev sahipliği yapan projede 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daire seçenekleri, bahçe, ara kat ve çatı dubleksleri bulunuyor. Rezidans yönetiminin profesyonel bir yönetim firması tarafından sağlanacağı ‘Başyapıt Dragos’ta daire büyüklükleri ise 82 metrekare ile 289 metrekare arasında değişiyor.