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Başvurular 2 gün sonra başlıyor! Çalışan anneye aylık 1300 TL verilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan sigortalı çalışan annelere müjdeli bir haber verdi. AB destekli proje kapsamında 0-24 aylık çocuklarını bakıcıyla büyüten annelere, bakıcıya aktarılmak üzere her ay yaklaşık 1.300 lira destek sağlanacak. Projenin ön kayıtları ise 13 Kasım'da başlayacak.

EKONOMİ 11.11.2019, 10:21
Başvurular 2 gün sonra başlıyor! Çalışan anneye aylık 1300 TL verilecek
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TÜRKİYE'DE kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 34. Bu oranı artırmak için sosyal güvenlik sisteminde çalışan annelere yönelik birçok haklar sağlanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şimdi bu haklara bir yenisi daha eklemek için harekete geçti. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca (SGK), Avrupa Birliği (AB) destekli "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" hayata geçirilecek.

DESTEK 3 YIL DEVAM EDECEK

Ankara, İstanbul ve İzmir'de uygulanacak projeyle, hem sigortalı çalışan annelere hem de belge sahibi olan çocuk bakıcısı kadınlara mali destek vereceklerini belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Çalışan anne desteği kapsamında aylık 1.300 lira (200 euro), engelli çocuğu olan annelere ise aylık 1.625 lira (250 euro) mali destek sağlanacak. Bu destek anneler üzerinden belgeli bakıcılara aktarılacak. Proje desteği 3 yıl devam edecek" dedi.

BAŞVURULAR 13 KASIM'DA BAŞLAYACAK

Zehra Zümrüt Selçuk, şöyle devam etti: "Projemize; Ankara, İstanbul ve İzmir'de çocuğuyla birlikte ikamet eden, sigortalı işçi statüsünde tam zamanlı çalışan, 0-24 aylık çocuğu olan ve 0-36 ay çocuk bakımını kapsayan eğitim aldığını diplomayla veya İŞKUR, Mesleki Yeterlilik Kurumu ya da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika ile ispatlayan bakıcı istihdam eden anneler başvurabilecek." Başvurular internet üzerinden (www.sgkegitimlibakici.org) e-devlet şifresi ile yapılacak. Ön kayıt 13 Kasım Çarşamba saat 14.00'te alınmaya başlanacak, kesin kayıt ise 26 Kasım Salı günü alınacak."

TOPLAM YARDIM 160 MİLYON LİRAYI BULACAK

Proje kapsamında ayrıca Ankara, İstanbul ve İzmir'de ikamet eden ve MEB onaylı 0-36 ay çocuk bakımı kursunu tamamlayan 6 bin kadına da tek seferlik yaklaşık 1300 lira (200 euro) mali destek sağlanacağını da belirten Bakan Selçuk, "Bu destekle sigortalı ve eğitimli çocuk bakıcılığını teşvik etmeyi amaçlıyoruz" dedi. Selçuk, sloganı 'sigortalı çalış, sigortalı eğitimli bakıcı çalıştır' olan projede, faydalanıcılara verilecek mali yardımın toplamda 160 milyon lirayı bulacağını söyledi.

ÇOCUĞU KREŞE GİDEN ÇALIŞAN ANNEYE 650 LİRA DESTEK

Yine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Avrupa Birliği işbirliğinde geçtiğimiz haftalarda da 0-60 (5 yaşına kadar) aylık çocuklarını kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderen sigortalı çalışan 10 bin 250 kadına, her ay 650 lira destek sağlanacağı açıklanmıştı. Bu destekten de kesin kayıt tarihi itibarıyla son bir yılda SGK'ya bildirilen kazancının aylık ortalaması, brüt asgari ücretin iki katını (2019 yılı için 5.116 TL) aşmayan anneler faydalanıyor.

#başvuru #Çalışan anne #aylık #Zehra Zümrüt Selçuk #aile #Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı #AB destekli proje
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