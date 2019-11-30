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Başvurmayan pişman olur! Yıl sonuna kadar paranızı alabilirsiniz

Sosyal Güvenlik Kurumu farklı isimler altında 'özel' ödemeler yapıyor. Ancak bu durumdan birçok vatandaşın haberi yok. Yıl sonuna kadar bu ödemeler alınabiliyor. İşte detaylar...

EKONOMİ 30.11.2019, 10:27
Başvurmayan pişman olur! Yıl sonuna kadar paranızı alabilirsiniz
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SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK); cenaze yardımı, çeyiz parası, rapor parası, emzirme ödeneği, doğum izni, muhtaç aylığı, evde bakım parası ve yaşlılık maaşı gibi birçok konuda destek ödemesi yapıyor. Birçok kişinin haberi olmasa da bu ödemeler yıl sonuna kadar alınabiliyor. İşte bahsi geçen ödemeler ve detayları:

CENAZE YARDIMI

Ölen kişi adına 360 günlük sigorta primi yaptırılması bu ödeme için yeterli. Ölümün gerçekleştiği tarihte kişinin sigortalı olması gerekmiyor. Bu ödemede 5 yıllık zamanaşımı var. Ödenek ise 716 lira. Öncelik eş ve çocukların. Yoksa, ödemeyi anne-baba ya da kardeş alır. Bir dilekçeyle sosyal güvenlik merkezlerine başvurmak yeterli.

ÇEYİZ PARASI

Yetim kalan kız çocuklarına maaş bağlanırken, evlenmeleri durumunda çeyiz parası ödeniyor. Bu ödenek SSK veya Bağ-Kur'lu anne veya babasının vefatı nedeniyle yetim maaşı alan kız çocuğuna veriliyor. 24 maaş tutarındaki bu para kız çocuğuna evlendiğinde toplu ödeniyor. Başvuru SGK'ya yapılıyor.

RAPOR PARASI

Rapor alınan sürelerde patron maaş ödemez, ödemeyi SGK yapar. Buna iş göremezlik ödeneği (istirahat parası) denir. Ödeme son 3 aylık kazanca göre yapılır. En düşük günlük ödeme ayakta tedavide 56,84 TL, yatarak tedavilerde 42,63 TL. Bu parayı Bağ-Kur'lu da alabiliyor.

EMZİRME ÖDENEĞİ

SGK, halk arasında 'süt parası' olarak bilinen emzirme ödeneği de veriyor. 178 lira olan bu para için anne veya eşinin SSK veya Bağ-Kur'lu olması ve en az 120 gün prim ödemesinin bulunması yeterli. SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine doğumdan sonraki 5 yıl içinde başvuru yapılabilir.

DOĞUM İZNİ PARASI

Doğum öncesi ve sonrası toplam 112 gün izin kullanan anneler, çalışmadıkları sürenin parasını alabiliyor. Asgari ücretlinin aldığı en düşük ödeme 6 bin 367 lira. Para anne adına açılan Ziraat Bankası hesabına yatıyor. Paranın yatıpy atmadığı, doğum izniniz bitince e-Devlet'ten kontrol edilebiliyor.

EMEKLİ OLMAYAN PARASINI İSTEYEBİLİR

Bazı sigortalılar yaşı doldurmasına rağmen emeklilik için gerekli prim gününü tamamlayamıyor. Bu kişiler o ana kadar ödedikleri primleri SGK'dan toplu olarak geri isteyebiliyor. Bunun için SGK'ya dilekçeyle başvurmak gerekiyor.

MUHTAÇ AYLIĞI

Yüzde 40 ve üzeri engelli olup da sosyal güvencesi bulunmayan engelliler, yaşlılar ile anne veya babası olmayan (yetim) muhtaç çocuklara Vakı?ar Genel Müdürlüğü tarafından 818 TL aylık bağlanıyor. Sağlık hizmeti ücretsiz. Muhtaç aylığı için başvuranın gelirinin olmaması ya da 607 lirayı aşmaması şartı var.

EVDE BAKIM PARASI

Devlet ,engelli ya da çok yaşlı olduğu için bakıma muhtaç kişilerle aynı çatı altında yaşayanlara evde bakım parası olarak aylık 1.305 lira ödüyor. Evde bakım parası için Aile Bakanlığı'nın il ve ilçe müdürlüklerine başvuruluyor.

YAŞLILIK MAAŞI

Sosyal güvencesi olmayan ve ekonomik durumu yetersiz 65 yaş üstü vatandaşlara devlet yaşlılık maaşı (2022 maaşı) veriyor. 607 liranın altında geliri olan yaşlı önce defterdarlık veya mal müdürlüklerinden başvuru evrakı alacak. Başvuru kaymakamlıklara yapılıyor. Aylık ödeme 637 TL. (Posta)

#Sosyal Güvenlik Kurumu #Yıl sonu #ödeme #vatandaş
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