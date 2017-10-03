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Başvuran alıyor! Emekliler bu tarihi kaçırmayın

Kamuda 30 yıldan fazla hizmeti olan memur emeklileri ek ikramiye alıyor. Ancak yıllık 3 bin 407 liraya varan ödemeden yararlanmak için memur emeklilerinin başvuru şartı var. 27 Ocak’a kadar mutlaka başvuru yapılması gerekiyor

Başvuran alıyor! Emekliler bu tarihi kaçırmayın

Kamuda 30 yıldan fazla hizmeti olan memur emeklileri ek ikramiye alıyor. Ancak yıllık 3 bin 407 liraya varan ödemeden yararlanmak için memur emeklilerinin başvuru şartı var. 27 Ocak’a kadar mutlaka başvuru yapılması gerekiyor

03 Ekim 2017 Salı 13:16
Başvuran alıyor! Emekliler bu tarihi kaçırmayın
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408 bin memur emeklisi muradına eriyor. Kamuda 30 yıldan fazla hizmeti olmasına karşın emekli ikramiyesini 30 yıl üzerinden alanlara ek ödeme yapılıyor. Ödeme için başvuru şartı aranırken; bunun için de sona yaklaşıldı. Memur emeklileri vefat etmişse, yakınlarının ek ikramiyeden yararlanabilmek için 27 Ocak'a kadar mutlaka başvuru yapması gerekiyor.
 
TAM YILLAR SAYILIYOR 
Düzenleme kapsamında, 30 yılın üzerinde hizmeti olmasına karşın 30 yıl üzerinden ikramiye alanlara kalan her tam hizmet yılı için ödeme yapılıyor. Ödemeler Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde hesaplara yatırılıyor. Emekli ikramiyesi tutarı, emekli olunan tarihte geçerli olan katsayılara göre hesaplanıyor. İkramiye farkının ne kadar olacağı, memurun ne zaman emekli olduğuna, derece ve kademesine, makam veya görev tazminatı olup olmadığına bağlı olarak değişiyor.
 
3 AY SONRA 7.500 LİRA
 
30 yılın üzeri hizmet ne kadar fazlaysa ve emeklilik tarihi 7 Ocak 2015'e ne kadar yakınsa ikramiye farkı da o kadar yüksek oluyor. Her tam hizmet yılı için ödenecek ikramiyenin bir yıllık tutarı 50 liranın, ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 100 liranın altında olamıyor. SGK'nın verdiği bilgiye göre; yıllık ödenecek en yüksek ikramiye tutarı 3 bin 407 lira 42 kuruş. İlk etapta ikramiyelerin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı ödeniyor. Varsa kalan kısmı, ilk ödeme tarihinden itibaren kanuni faiziyle takip eden yılın aynı ayı içinde verilecek.
 
BUNLARA DİKKAT!
 
- Kamudan 30 yılın üzerinde hizmeti olup 7 Ocak 2015'ten önce emekli olanlar ek ödeme alıyor.
 
-Hak sahibi memur emeklisi vefat etmişse, dul ve yetim maaşı alan yakınlarına ödeme yapılıyor.
 
-Başvuruları Sosyal Güvenlik Kurumu alıyor.
 
-Ödemeden yararlanmak için 27 Ocak 2018'i kaçırmamak gerekiyor.
 
-Daha önce dilekçeyle SGK'ya başvuran kişilerin tekrar başvuru yapması gerekmiyor. 

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KamuEmekli
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