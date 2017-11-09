Başkan Uysal: Kentsel dönüşümde imar artışı olmayacak

İSTANBUL'DA kentsel dönüşümün muhakkak yerinde yapılacağını belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ( İBB) Mevlüt Uysal, "Bu kentsel dönüşüm yerinde yapılırken, nasıl yapılacağı konusuna geldiğimiz zaman, hiçbir şekilde ilave imar artışı olmadan yapılacak. Yani bina yıkılıp aynı bina olarak yapılacak, ilave daire daire yapılamayacak" dedi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜME 1 MİLYAR LİRA BÜTÇE AYIRDIK"

İBB'nin Florya Sosyal Tesisleri'nde gazetecilerle bir araya gelen Mevlüt Uysal, 2018 bütçelerinde kentsel dönüşüm için 1 milyar lira bütçe ayırdıklarını ifade ederek, "Yerinde dönüşüm yaparken de yüzde 20 metrekaresinden düşük olacak. Yani vatandaşa, 'Senin daireni yıkıp yapalım ama 120 metrekare ise 100 metrekare olarak 20 metrekare düşük verelim. O yüzde 20 metrekarenin ortalama İstanbul'da yüzde 60-70 maliyetleri karşılayacağını hesaplıyoruz" dedi.