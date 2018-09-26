Başkan Erdoğan, ABD'de Merkez Bankasına mesaj verdi!

REUTERS haber ajansına önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan faiz oranlarını yüzde 24 çıkaran Merkez Bankasının bağımsızlığına vurgu yaparken "Ben yüksek faize karşı olan birisiyim. Yüksek faiz oranları bir defa girişimcinin yatırımcının bu noktadaki adımlarının olumsuz etkileyecektir." mesajını verdi.

"YÜKSEK FAİZE KARŞI OLAN BİRİSİYİM"

Erdoğan, "Merkez Bankası bağımsızlığının bir ifadesi olarak faiz oranlarını buraya kadar çıkarmıştır. Bunlar Cumhurbaşkanı olarak tasarrufumda olan bir şey değil. Ben yüksek faize karşı olan birisiyim. Yüksek faiz oranları bir defa girişimcinin yatırımcının bu noktadaki adımlarının olumsuz etkileyecektir. Finans sektörü yatırımcıya girişimciye imkan hazırlaması gerekir ki üretim olabilsin.

"YÜKSEK FAİZ YÜKSEK ENFLASYON GETİRİR"

Üretim olursa istihdam olur, ihracat olur. Ama şu andaki durum bu yüksek faiz uygulamasıyla bir çözüm olacağı istikametinde bu kararı verdi. Temenni ediyorum beklentileri gerçekleşir. Çünkü bunun birde enflasyon durumu var. Yüksek faiz yüksek enflasyon getirir" dedi.