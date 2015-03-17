Başbakanlık 2 ayda ödeneğin yarısını harcadı

Bu yılın ilk iki ayında yapılan toplam harcama 460.7 milyon liraya ulaştı. Başbakanlığın başlangıç ödeneği 929.1 milyon, ödenek toplamı da 1 milyar lira. Geçen yıl Başbakanlık ocakta 113.7 milyon lira, şubatta ise 15.4 milyon liralık harcama yapmıştı. Cumhurbaşkanlığı’nın harcaması geçen yıl şubatta 16.7 milyon lirayken, bu yıl şubatta 13.2 milyon liraya geriledi. Geçen yıl Başbakanlığın ödenek başlangıcı 933.8 milyon liraydı. Bu ödenek ağustos ayında bitti. Toplam ödeneği 2.4 milyar liraya çıkarıldı. Başbakanlığın 2014 yılında yaptığı toplam harcama da 2.3 milyar lirayı buldu.

SARAY DA BÜTÇESİNDE

2015 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülürken Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın toplam maliyetinin 1 milyar 370 milyon lira, alınan uçağın maliyetinin de 185 milyon dolar olduğunu açıklamıştı.

Şimşek’in verdiği bilgiye göre Cumhurbaşkanlığı Sarayı için Başbakanlık bütçesinden 2014 yılında 963 milyon lira harcanmış, 300 milyon lira da 2015 bütçesine ödenek olarak konulmuştu. Şimşek, geçen kasımda açıklamayı yaptığı zaman uçağın devri tamamlanmadığı için bütçeden herhangi bir ödeme yapılmadığını dile getirmişti. Maliye Bakanlığı her ay bütçeden yapılan harcamaları açıklıyor ancak kuruluşların harcamalarının ayrıntılarını vermiyor.

Örtülü ödenekte yüzde 637’lik artış

MALİYE Bakanlığı dün şubat ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Örtülü ödenek harcamalarının da içinde yer aldığı “gizli hizmet gideri” kalemindeki artış dikkat çekti. Geçen yıl şubatta 28.9 milyon lira harcama yapılırken, bu yıl şubattaki harcama yüzde 637’lik artışla 214 milyon liraya ulaştı. Geçen yıl iki aylık dönemde gizli ödenekten yapılan harcama 133.6 milyon liraydı. Bu yıl ocak-şubat ayında yapılan harcama 323.9 milyon liraya çıktı. Gizli hizmet gideri altında Başbakanlığın örtülü ödenek harcamasının yanısıra MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kamu Güvenliği Müsteşarlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli Güvenlik Kurulu gibi kuruluşların harcamaları da yer alıyor.







