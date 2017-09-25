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Başbakan Yıldırım’dan taşerona müjde

Başbakan Binali Yıldırım, “Taşeronlarla ilgili konuyu en geç bu yılın sonunda bir karara bağlamış olacağız

Başbakan Yıldırım’dan taşerona müjde

Başbakan Binali Yıldırım, “Taşeronlarla ilgili konuyu en geç bu yılın sonunda bir karara bağlamış olacağız

25 Eylül 2017 Pazartesi 13:16
Başbakan Yıldırım’dan taşerona müjde
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TAŞERON statüsünde çalışan vatandaşlarımız endişe etmesin. Onların çalışmasını teminat altına alacak ve sürekliliğini sağlayacak bir model üzerinde çalışmaları büyük ölçüde bakanlıklarımız çalıştılar.
Devletle bağları kurulacak bir şekilde çalışmalarına devam edecekler” dedi.  

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TaşeronBaşbakanBinali YıldırımMüjde
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