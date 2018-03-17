Başbakan Yıldırım ekonomik büyüme hakkında konuştu

İSTANBUL Denizcilik Şurası'na katılan Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin ekonomik büyüme kapsamında gerçekleştirdiği projeler hakkında önemli bilgiler verdi. Başbakan Yıldırım "Türkiye'nin ekonomik büyüme performansı hakkında konuştu: 2002'den 2016'ya kadar Türkiye milli gelirini yaklaşık 3 kat büyüttü." ifadesinde bulundu.

Başbakan Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: Geçen yıl dünyada birçok belirsizlik olmasına rağmen küresel piyasalarda dalgalanmaların devam etmesine rağmen Türkiye üçüncü çeyrekte yüzde 11.1 büyüyerek dünyada bir numara oldu.

"Özel sektöre yıllık 464 milyon değerinde destek verdik. Bunun yanında Avrupa'ya büyük ihracatlar yapıyoruz. 2016'dan sonra yavaş yavaş küresel ticarette olumlu yönde gelişmeler görüyoruz. Ülkemiz birçok alanda atılımlarını yapıyor. Geçtiğimiz yılın büyümesi yıl bazında 7.3 seviyesine ulaşmış bulunuyoruz. ABD ve Avrupa'da büyüme çok kısıtlı kaldı. Fakat biz her sene üstüne koyarak büyümeye devam ediyoruz. Yıllık ortalama büyümesi Türkiye'nin yüzde 5.6 oranında gerçekleşiyor.

"DÜNYADAKİ 10 MEGA PROJEDEN 6'SI TÜRKİYE'YE AİT"

"İhracatta ve istihdamda artışlar devam ediyor. Şu örneği verirsem daha iyi anlaşılacak: Türkiye, küresel kriz boyunca dünyada 10 tane mega projesi yapıldı. Bu 10 projenin 6'sını Türkiye yaptı. Bunlar; Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, dünyanın en büyük havalimanı olan 3. Havalimanı, Osman Gazi Köprüsü, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Çanakkale 1915 Köprüsü'dür. Bunlar Türkiye'nin dünyada yaptığı en büyük mega projeler arasında yer aldı. Eğer bir ülkede istikrar olursa, güçlü siyasi bir irade olursa çok kapsamlı projeleri gerçekleştirebilirsiniz. Türkiye son 15 yılda siyasi iradenin verdiği şartlarla bu projeleri gerçekleştirdi. Bunların hepsi birçok kalkışmalara ve karalamalara rağmen yapılmıştır."