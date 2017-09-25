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Başbakan Yıldırım duyurmuştu! Emlak vergisinde detaylar belli oldu

Emlak vergisine getirilecek sınırlamada, emlak vergi değeri esas alınacak. Bir önceki emlak vergi değerinin yüzde 50'si geçilemeyecek. Emlak vergisi hesaplanırken yasal tavan esas olacak.

Başbakan Yıldırım duyurmuştu! Emlak vergisinde detaylar belli oldu

Emlak vergisine getirilecek sınırlamada, emlak vergi değeri esas alınacak. Bir önceki emlak vergi değerinin yüzde 50'si geçilemeyecek. Emlak vergisi hesaplanırken yasal tavan esas olacak.

25 Eylül 2017 Pazartesi 17:11
Başbakan Yıldırım duyurmuştu! Emlak vergisinde detaylar belli oldu
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KAMUOYUNDA bir süredir emlak vergisi değerlerindeki artış eleştiriliyordu. Birçok yerde fazladan yapılan artışlara yönelik hükümet yasal bir düzenleme getirmeye hazırlanıyor. Başbakan Binali Yıldırım da bugün katıldığı canlı yayında sınır getirileceğini açıkladı.

YÜZDE 50 ARTIRILMIŞ TUTAR UYGULANACAK

Edinilen bilgiye göre, yüzde 50'lik sınır emlak vergi değeri için geçerli olacak. Örnek olarak; 2017 yılında metrekare fiyat bin 500 lira. 2018 yılı için uygulanacak emlak vergi değeri bin 500 liranın yüzde 50'sinden fazla olamayacak.

Bu durumda yeni değer, en fazla 2 bin 250 lira olacak. Torba tasarıyla yapılacak düzenlemeye göre belediye komisyonu 2 bin 250 liradan daha fazla bir değer belirlemişse örneğin 10 bin lira belirlemişse 2018 yılında ödenecek emlak vergisi hesabında komisyonun belirlediği 10 bin lira değil, yasal sınır olan 2 bin 250 lira; yani yüzde 50 artırılmış tutar uygulanacak

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Anahtar Kelimeler:
EmlakYıldırımEmlak Vergisi
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