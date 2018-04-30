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Başbakan Yıldırım'dan emekliye müjde

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu

Başbakan Yıldırım'dan emekliye müjde

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu

30 Nisan 2018 Pazartesi 19:32
Başbakan Yıldırım'dan emekliye müjde
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BAŞBAKAN Binali Yıldırım, yaptığı açıklamada, vatandaşların Berat Kandili'ni tebrik etti, bugünün hayırlara vesile olmasını diledi.

Bütün çalışanların emeği ve dayanışmayı kutladıkları önemli bir gün olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik eden Yıldırım, daha önceki dönemlerde 1 Mayıs denilince herkesin gerginleştiğini, "Nerede ne olay olacak?" diye düşündüğünü, bugün ise1 Mayıs'ı işçi ve memur sendikalarının yurdun değişik yerlerinde bir bayram havasında kutladıklarını söyledi.

Yıldırım, "(Emeklilere) Ramazan ve kurban bayramları öncesi biner lira ikramiye vereceğiz." açıklamasında bulundu.

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