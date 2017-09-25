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Başbakan müjdeleri peş peşe verdi!

Başbakan Binali Yıldırım son günlerin en çok merak edilen iki konusu emlak vergileri ve asgari ücretle ilgili konuştu

Başbakan müjdeleri peş peşe verdi!

Başbakan Binali Yıldırım son günlerin en çok merak edilen iki konusu emlak vergileri ve asgari ücretle ilgili konuştu

25 Eylül 2017 Pazartesi 14:26
Başbakan müjdeleri peş peşe verdi!
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BELEDİYELERİN emlak vergi değerlerini artırdıklarını hatırlatan Yıldırım, "Yüzde 3 bin. Vatandaşa zulümdür. Hükümet olarak yetki alıyoruz. Belediyeler istediği gibi artış yapamayacak. Kafasına göre artırım olur mu? Buna yüzde 50 sınırı getiriyoruz. Yeniden değerlendirme oranının yüzde 50 fazlasını geçemeyecek" dedi. 
 
ASGARİ ÜCRETİN VERGİ DİLİMİ DEĞİŞMEYECEK
 
"Asgari ücretin vergi dilimi değişmesinden kayıplar  vardı, onu ortadan kaldıracak ve değişmeyecek şekilde düzenleme yapıyoruz. Bunun  farkını biz bütçeden karşılayacağız. Kimse asgari ücretin altında ücret  almayacak, yıl sonuna kadar."
 
BAŞBAKAN YILDIRIM’DAN TAŞERONA MÜJDE 

Başbakan Binali Yıldırım, “Taşeronlarla ilgili konuyu en geç bu yılın sonunda bir karara bağlamış olacağız. Taşeron statüsünde çalışan vatandaşlarımız endişe etmesin. Onların çalışmasını teminat altına alacak ve sürekliliğini sağlayacak bir model üzerinde çalışmaları büyük ölçüde bakanlıklarımız çalıştılar. Devletle bağları kurulacak bir şekilde çalışmalarına devam edecekler” dedi. 

2017 BÜYÜME HEDEFİMİZ 5,5
 
"Orta Vadeli Programı yarın bakan arkadaşlarımız  açıklayacaklar. Orta Vadeli Programda, 2017 büyüme hedefimiz yüzde 5,5.  2018'de  de 5,5, 2019'da da 5,5, 2020'de de 5,5 olacak. İstikrar bu. İşsizlik oranı, bu  yıl için 10,8 gibi görüyoruz. 2018'de 10,5, 2019'da 9,9, 2020'de 9,6. Enflasyon  2017'de 9,5, 2018'de 7, 2019'da 6, 2020'de 5."  

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Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımAsgari ücretMüjde
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