Başbakan, MTV zammına son noktayı koydu

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, yapılacak olan MTV zammına ilişkin açıklama yaptı. Başbakan Yıldırım, "Motor hacmine ve diğer özelliklere göre düzenleme yapılacak." diye konuştu.
"MOTOR HACMİNE GÖRE DÜZENLEME YAPILACAK"
Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Motorlu Taşıtlar Vergisinde yapılması planlanan artışın sorulması üzerine Yıldırım, "Tabii motor hacimlerine göre ve diğer özelliklerine göre Maliye Bakanımız gerekli düzenlemeleri yapacak. Bütün detayları çalışacaklar, şu günlerde olur" diye konuştu.
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