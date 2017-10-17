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Başbakan'dan vergi indirimi müjdesi

AKP grup toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, belediyelerin emlak vergisini yüzde 50'den fazla artırmasını engelleyen düzenlemenin torba yasa ile geleceğini açıkladı

Başbakan'dan vergi indirimi müjdesi

AKP grup toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, belediyelerin emlak vergisini yüzde 50'den fazla artırmasını engelleyen düzenlemenin torba yasa ile geleceğini açıkladı

17 Ekim 2017 Salı 23:01
Başbakan'dan vergi indirimi müjdesi
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YILDIRIM, cep telefonu görüşmesindeki vergi oranlarında da indirime gidileceğini bildirdi. Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "Turizm bölgelerinde kiralanan otellerinin kira süresini 49 yıl daha uzatacağız. Bu hafta komisyonda 130 maddeden fazla olan bir torba yasa var. Toplumun bir çok kesimini ilgilendiren maddeler var. Belediyelerde emlak vergi beyannameleri veriliyor. Bazı belediyeler para bitince vatandaşın malına göz dikiyor. 100 liralık yere 5 bin lira kıymet koyuyor. Burası dağ başı mı kardeşim? Buna el attık, yüzde 50'den fazla artıramayacak. Yüzde 500 olur mu? Bu gaddarlıktır. Bunun hesabını verecekler. 'Ben yaptım oldu' yok! Şimdi tıpış tıpış aldıkları paraları geri verecekler. Cep telefonu görüşmesinde vergi yüzde 25. 7.5'e düşürüyoruz. Ev telefonunda da görüşme yüzde 15. Bunu da yarıya düşürüyoruz. Telefon şirketleri düşürmezse biz de onları düşürürüz. Büyükşehirlerde köyden mahalleye dönüşen yerlerde esnaf muaflığı var.”
 

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başbakan dan vergi indirimi müjdesi
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