başbakan dan vergi indirimi müjdesi

YILDIRIM, cep telefonu görüşmesindeki vergi oranlarında da indirime gidileceğini bildirdi. Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "Turizm bölgelerinde kiralanan otellerinin kira süresini 49 yıl daha uzatacağız. Bu hafta komisyonda 130 maddeden fazla olan bir torba yasa var. Toplumun bir çok kesimini ilgilendiren maddeler var. Belediyelerde emlak vergi beyannameleri veriliyor. Bazı belediyeler para bitince vatandaşın malına göz dikiyor. 100 liralık yere 5 bin lira kıymet koyuyor. Burası dağ başı mı kardeşim? Buna el attık, yüzde 50'den fazla artıramayacak. Yüzde 500 olur mu? Bu gaddarlıktır. Bunun hesabını verecekler. 'Ben yaptım oldu' yok! Şimdi tıpış tıpış aldıkları paraları geri verecekler. Cep telefonu görüşmesinde vergi yüzde 25. 7.5'e düşürüyoruz. Ev telefonunda da görüşme yüzde 15. Bunu da yarıya düşürüyoruz. Telefon şirketleri düşürmezse biz de onları düşürürüz. Büyükşehirlerde köyden mahalleye dönüşen yerlerde esnaf muaflığı var.”

