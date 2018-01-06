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Başbakan'dan çiftçilere yem ve mazot müjdesi

Başbakan Binali Yıldırım "Şimdi 2018'de yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Tarımda iki önemli kaleme büyük destek vereceğiz. Bunun biri mazot diğeri de yem. Yem ve mazota çok büyük destek vereceğiz." dedi

Başbakan'dan çiftçilere yem ve mazot müjdesi

Başbakan Binali Yıldırım "Şimdi 2018'de yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Tarımda iki önemli kaleme büyük destek vereceğiz. Bunun biri mazot diğeri de yem. Yem ve mazota çok büyük destek vereceğiz." dedi

06 Ocak 2018 Cumartesi 18:11
Başbakan'dan çiftçilere yem ve mazot müjdesi
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KIRŞEHİR AK Parti İl Kongresi'nde konuşan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "15 yıl içinde ihracatta en iyi ikinci seviyeyi bu yıl yakaladık. 157 milyar dolar ihracatı aşarak bir rekora imza attık. 2018'de 170 milyar dolar hedef koyduk, inşallah o hedefi de tutturacağız." 

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Şimdi 2018'de yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Tarımda iki önemli kaleme büyük destek vereceğiz. Bunun biri mazot diğeri de yem. Yem ve mazota çok büyük destek vereceğiz." 

"Maalesef coğrafyamıza göz dikmiş art niyetli olanlar var. Bunların farkındayız. Kardeş İran halkının bu oyunlara karşı uyanık olmasını özellikle istiyoruz. Bizim için İran'ın istikrarı, huzuru önemlidir. İran'ın huzurunu bozmak için dışarıdan müdahale edilmesini asla hoş görmeyiz, tasvip etmeyiz. O yüzden bir an önce komşumuzun istikrarına ve huzuruna dönmesini bekliyoruz." 

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BaşbakanMüjdeMazotYem
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