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Baş döndüren görüşme trafiği

Ekonomideki son gelişmeler ile ilgili Başbakanlık Konutu’nda Başbakan Ahmet Davutoğlu’na brifing verildi. Bilgilendirme yapan isimler arasında, faiz tartışmalarının odağında yer alan Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı da yer aldı

Baş döndüren görüşme trafiği

Ekonomideki son gelişmeler ile ilgili Başbakanlık Konutu’nda Başbakan Ahmet Davutoğlu’na brifing verildi. Bilgilendirme yapan isimler arasında, faiz tartışmalarının odağında yer alan Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı da yer aldı

08 Mart 2015 Pazar 13:01
Baş döndüren görüşme trafiği
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BAŞBAKAN Ahmet Davutoğlu'nun, merkez bankası Başkanı Erdem Başçı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Vahdettin Ertaş ve Hazine Müsteşar Vekili Cavit Dağdaş'ı Başbakanlık Resmi Konutu'na çağırarak ayrı ayrı brifing aldığı bildirildi.
Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Davutoğlu New York temaslarını tamamlayarak Ankara'ya dönmesinin hemen ardından Merkez Bankası Başkanı Başçı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ertaş ve Hazine Müsteşar Vekili Dağdaş'ı Başbakanlık Resmi Konutu'na çağırarak ayrı ayrı brifing aldı.
Başbakan Davutoğlu, Amerika'daki temaslarının ardından dün akşam Ankara'ya geldi.
Başbakan Davutoğlu'nun, New York temasları sırasında yabancı yatırımcılarla yaptığı görüşmelerde edindiği izlenimler çerçevesinde yapılan değerlendirmelerde, yurtdışı ve iç piyasalarda son haftalarda yaşanan gelişmeler ele alındı.
Merkez Bankası Başkanı Başçı'nın söz konusu kabulde, Pazartesi günü İsviçre'nin Basel şehrinde yapılacak olan, önde gelen büyük ekonomilerin Merkez Bankası Başkanlarının katılacağı ve son gelişmelerin ele alınacağı Küresel Ekonomi Toplantısı (Global Economic Forum) hakkında da bilgi verdiği belirtildi.
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın da katıldığı brifinglerde, ekonomi ile ilgili kurumların önümüzdeki dönem atabileceği adımların da değerlendirildiği kaydedildi.
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Son Güncelleme: 08.03.2015 12:04
Anahtar Kelimeler:
EKONOMİBaşbakanlık KonutuBaşbakanAhmet DavutoğluBrifing
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