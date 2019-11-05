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Bankaların yeni oyunu deşifre oldu! Bunu yapan parasını geri alır

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bankaların tüketicilerden ekspertiz ücreti talep edebilmesi için faturanın kişinin adına kesilmesi gerektiğini belirterek, "Aksi takdirde tüketici, hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine başvurarak ekspertiz ücretini rahatlıkla geri alabilir." dedi.

EKONOMİ 05.11.2019, 15:54
Bankaların yeni oyunu deşifre oldu! Bunu yapan parasını geri alır
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TÜKETİCİLER Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bankacılık işlemlerine ilişkin her yıl çeşitli konularda şikayetler aldıklarını söyleyerek tüketicilere önemli uyarılarda bulundu.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenlemesine göre bankaların ipotek ve ekspertiz ücretini tüketiciden almasının yasalaştığını ancak burada bir usulsüzlük olduğunu savunan Şahin, şöyle konuştu:"Normalde bir şeyin bedeli ödendiğinde faturası o kişi adına kesilir. Fatura kişiye tanzim edilirse tüketici bunu öder ancak ekspertiz konusunda firmalar faturayı bankalara kesiyor, banka da bunun ücretini tüketiciden alıyor. Bu yanlış bir uygulamadır. Bankaların bu ücreti tüketiciden talep edebilmesi için fatura o kişinin adına kesilmek zorundadır. Aksi takdirde tüketici, hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine başvurarak ekspertiz ücretini rahatlıkla geri alabilir."

"BANKALAR EKSPERTİZ ÜCRETİNİ GERİ ÖDEMEK DURUMUNDA KALIYOR"

Şahin, hizmetlerin faturalandırılması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:"Tüketici, miktarı ne kadar olursa olsun bir ekspertiz ücreti ödemişse hakem heyetine giderek bunun iadesini talep edebilir. Miktarın yüksek olduğu durumlarda ise tüketici mahkemelerine başvurarak yine bu ücreti geri alabilir ancak bunun için faturanın tüketicinin adına kesilmemiş olması gerekiyor. Tüketici 'Bedelini ödemişsem bunun faturasını istiyorum.' deme hakkına sahip. Bankaların bu tür işlemleri yaparken 'Hizmeti tüketici adına aldım bu yüzden faturasını da tüketici adına kesiyorum.' demesi gerekiyor. Birçok banka ekspertiz ücretini geri ödemek durumunda kalıyor. Çünkü bunu ispat edemiyor. Örneğin bir tüketiciden 600 lira ekspertiz ücreti alınmış ve faturasını istediğimizde bunu ispat edemediği için ücreti ödemek zorunda kalıyor ancak fatura tüketici adına kesilirse böyle durumlarla da karşılaşmamış olacağız."

"BU KONUDA ÇOK ŞİKAYET GELİYOR"

Tüketicilerin bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini ifade eden Şahin, "Bu konuda tarafımıza çok fazla şikayet geliyor. Başvuruların birçoğu faturanın doğrudan kişiye kesilmemesinden tüketicinin lehine sonuçlanıyor. Yani tüketicinin bankadan ekspertiz ücretini geri almasıyla neticeleniyor." diye konuştu

#Tüketiciler Birliği #banka #Mahmut Şahin #ekspertiz ücret #fatura
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