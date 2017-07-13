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Bankaların likidite karşılama oranı yönetmeliğinde önemli değişiklik

Bankaların likidite karşılama oranı hesaplamasına ilişkin yönetmeliğin "tanımlar" başlıklı 3. maddesinde yer alan KOBİ tanımı değiştirildi

Bankaların likidite karşılama oranı yönetmeliğinde önemli değişiklik

Bankaların likidite karşılama oranı hesaplamasına ilişkin yönetmeliğin "tanımlar" başlıklı 3. maddesinde yer alan KOBİ tanımı değiştirildi

13 Temmuz 2017 Perşembe 10:19
Bankaların likidite karşılama oranı yönetmeliğinde önemli değişiklik
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BANKALARIN sermaye yeterliliğinin ölçülmesine ve değerlendirilmesine ilişkin yönetmeliğin KOBİ tanımına atıf yapıldı. Bankaların sermaye yeterliliğinin ölçülmesine ve değerlendirilmesine ilişkin yönetmelikte KOBİ'ler; "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nca (BDDK) belirlenecek bir sınırın altında cirosu olan işletmeler" olarak tanımlanıyor. Yönetmeliğin önceki KOBİ tanımı; "2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin tanımı, nitelikleri ve sınıflandırılması hakkında yönetmeliğin 4. maddesinde tanımlanan KOBİ'ler ile muadil yabancı ülke düzenlemeleri uyarınca 'KOBİ' olarak kabul edilen kuruluşlar" şeklindeydi.

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Anahtar Kelimeler:
BankaKOBİİşletme
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