bankalardan büyük şok

TÜKETİCİ Sorunları Derneği (TÜSODER) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, bazı bankaların, kendilerinden aidatsız kredi kartı isteyen tüketicilere "şantaj" yaptığını ileri sürerek, "Taksit ve kampanyalardan faydalanılamıyor, alışverişlere puan verilmiyor, farklı bir plastik kart gönderiliyor, indirim yapılmıyor" denilerek, tüketicinin aidatsız kredi kartı talebinden vazgeçmesi için baskı uygulandığını iddia etti. Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni Tüketici Kanunu ile bankalar ve kart çıkaran kuruluşlara, tüketicilere kart ücreti ve üyelik aidatı gibi herhangi bir isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı çıkarma zorunluluğu getirildiğini söyledi. Bu maddenin ucunun açık olduğunu, aslında kanunun yürürlüğe girmesinden sonra kullanımdaki bütün kartların ücretsiz hale geldiğini vurgulayan Ağaoğlu, "Tüketiciler, bankalarla iletişime geçip bu kanuna göre kullandıkları kredi kartının veya yeni talep ettikleri kartların aidatsız olmasını istemelidir. Bunu yapmaları durumunda banka, talebe uymak zorundadır" dedi. Banka bu talebe uymadığı takdirde kanununa göre 5,5 milyon lira ceza ödeyeceğini vurgulayan Ağaoğlu, "Dileyen tüketiciler, kart aidatı ödemeyebilir. Bankanın müşteri hizmetlerini arayarak ya da doğrudan başvurarak kartının aidatsız olmasını isteyebilir. Kuruluş da bunu sağlamadığı takdirde şikayet edilmesi üzerine kendisine bir aylık süre verilir. Bu sürede aykırılık giderilmezse 5,5 milyon lira idari para cezası uygulanır. Bankalar, kendilerinden aidatsız kredi kartı isteyen tüketicilere şantaj yapıyor. 'Taksit ve kampanyalardan faydalanılamıyor, alışverişlere puan verilmiyor, farklı bir plastik kart gönderiliyor, indirim yapılmıyor' denilerek, tüketicinin aidatsız kredi kartı talebinden vazgeçmesi için baskı uygulanıyor."

"Bankalar semt pazarcıları gibi..."

Bir tüketicinin talebi üzerine bankadan gelen yazıda, "Mevcut kartınızı ücretsiz kredi kartı uygulamasına geçirmeniz halinde iki hesap kesim tarihi arasında kredi kartı borcu için basılı ekstre, şubeden kredi kartı borcu ödeme ve taksitli işlem kullanılmaması durumunda kart ücreti yansıtılmamakta, kullanılması durumunda ise belirtilen üç işlemin her biri için ayrı ayrı 2 TL ücretlendirme yapılmaktadır" denildiğini belirten Ağaoğlu, "Hem şantaj var hem de ne dendiğini anlamak için bir Türk dili uzmanına. Ayrıca tüketici borcunu şubenin bacasından mı atacak genel müdürüne elden mi verecek? Tüketiciyi vazgeçirmek için her şeyi yapıyorlar. Bankalar, semt pazarcıları gibi tüketicilerle olmadık pazarlıklar yapıyorlar" ifadesini kullandı. Ağaoğlu, hali hazırda 57 milyon kredi kartının kullanımda olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti, "Kredi kartı kullanıcısı, bankasını arayacak ve aidat ödemek istemediğini belirtecek. Bu durumda bankalar tüketiciye, taksit ve puan uygulamasını kaldırabileceklerini ifade edecek ve şantaja devam edecek. Tüketici ısrar edince 'kartınıza aidatınız kadar puan yüklüyoruz, alışveriş yaptıkça bu puan düşecek' diyerek aidatın varlığını sürdürmesi sağlanıyor. Niye boynunun üzerinde sürekli dalgalansın kılıç gibi? Kartların hepsi aidatsız olmalı. Tüketici kredi kartıyla harcama yaptıkça bankanın komisyon geliri artıyor, satıcının stokları eriyip kazancı yükseliyor, tüketici de borçlanmış oluyor. Dolayısıyla kredi kartına bankalarca uygulanan taksit ve puan aslında bankalar ve satıcıların çıkarına olduğundan aidatsız kredi kartlarına bile taksit ve puan imkanı tanınacaktır." Kredi kartları ilk çıktığında taksit ya da puan indirimi olmadığına dikkati çeken Ağaoğlu, "Bankalar, tüketicileri harcamaya yöneltmek için taksit ve puan çalışmasını kendileri başlattı. Aidatsız kredi kartları çoğaldıkça bankalar yine aynı uygulamaya geçecektir" diye konuştu.



