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Bankalardan büyük şok

Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, bazı bankaların, kendilerinden aidatsız kredi kartı isteyen tüketicilere "şantaj" yaptığını ileri sürerek, "Taksit ve kampanyalardan faydalanılamıyor, alışverişlere puan verilmiyor, farklı bir plastik kart gönderiliyor, indirim yapılmıyor" denilerek, tüketicinin aidatsız kredi kartı talebinden vazgeçmesi için baskı uygulandığını iddia etti

Bankalardan büyük şok

Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, bazı bankaların, kendilerinden aidatsız kredi kartı isteyen tüketicilere "şantaj" yaptığını ileri sürerek, "Taksit ve kampanyalardan faydalanılamıyor, alışverişlere puan verilmiyor, farklı bir plastik kart gönderiliyor, indirim yapılmıyor" denilerek, tüketicinin aidatsız kredi kartı talebinden vazgeçmesi için baskı uygulandığını iddia etti

09 Mart 2015 Pazartesi 09:55
Bankalardan büyük şok
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TÜKETİCİ Sorunları Derneği (TÜSODER)  Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, bazı bankaların, kendilerinden aidatsız kredi kartı  isteyen tüketicilere "şantaj" yaptığını ileri sürerek, "Taksit ve kampanyalardan  faydalanılamıyor, alışverişlere puan verilmiyor, farklı bir plastik kart  gönderiliyor, indirim yapılmıyor" denilerek, tüketicinin aidatsız kredi kartı  talebinden vazgeçmesi için baskı uygulandığını iddia etti.  Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni Tüketici Kanunu ile  bankalar ve kart çıkaran kuruluşlara, tüketicilere kart ücreti ve üyelik aidatı  gibi herhangi bir isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı çıkarma  zorunluluğu getirildiğini söyledi.  Bu maddenin ucunun açık olduğunu, aslında kanunun yürürlüğe  girmesinden sonra kullanımdaki bütün kartların ücretsiz hale geldiğini vurgulayan  Ağaoğlu, "Tüketiciler, bankalarla iletişime geçip bu kanuna göre kullandıkları  kredi kartının veya yeni talep ettikleri kartların aidatsız olmasını istemelidir.  Bunu yapmaları durumunda banka, talebe uymak zorundadır" dedi.  Banka bu talebe uymadığı takdirde kanununa göre 5,5 milyon lira ceza  ödeyeceğini vurgulayan Ağaoğlu,  "Dileyen tüketiciler, kart aidatı ödemeyebilir. Bankanın müşteri  hizmetlerini arayarak ya da doğrudan başvurarak kartının aidatsız olmasını  isteyebilir. Kuruluş da bunu sağlamadığı takdirde şikayet edilmesi üzerine  kendisine bir aylık süre verilir. Bu sürede aykırılık giderilmezse 5,5 milyon  lira idari para cezası uygulanır. Bankalar, kendilerinden aidatsız kredi kartı  isteyen tüketicilere şantaj yapıyor. 'Taksit ve kampanyalardan faydalanılamıyor,  alışverişlere puan verilmiyor, farklı bir plastik kart gönderiliyor, indirim  yapılmıyor' denilerek, tüketicinin aidatsız kredi kartı talebinden vazgeçmesi  için baskı uygulanıyor." 
"Bankalar semt pazarcıları gibi..." 
 Bir tüketicinin talebi üzerine bankadan gelen yazıda, "Mevcut  kartınızı ücretsiz kredi kartı uygulamasına geçirmeniz halinde iki hesap kesim  tarihi arasında kredi kartı borcu için basılı ekstre, şubeden kredi kartı borcu  ödeme ve taksitli işlem kullanılmaması durumunda kart ücreti yansıtılmamakta,  kullanılması durumunda ise belirtilen üç işlemin her biri için ayrı ayrı 2 TL  ücretlendirme yapılmaktadır" denildiğini belirten Ağaoğlu, "Hem şantaj var hem de  ne dendiğini anlamak için bir Türk dili uzmanına. Ayrıca tüketici borcunu şubenin  bacasından mı atacak genel müdürüne elden mi verecek? Tüketiciyi vazgeçirmek için  her şeyi yapıyorlar. Bankalar, semt pazarcıları gibi tüketicilerle olmadık  pazarlıklar yapıyorlar" ifadesini kullandı. Ağaoğlu, hali hazırda 57 milyon kredi kartının kullanımda olduğunu  dile getirerek, şunları kaydetti, "Kredi kartı kullanıcısı, bankasını arayacak ve aidat ödemek  istemediğini belirtecek. Bu durumda bankalar tüketiciye, taksit ve puan  uygulamasını kaldırabileceklerini ifade edecek ve şantaja devam edecek. Tüketici  ısrar edince 'kartınıza aidatınız kadar puan yüklüyoruz, alışveriş yaptıkça bu  puan düşecek' diyerek aidatın varlığını sürdürmesi sağlanıyor. Niye boynunun  üzerinde sürekli dalgalansın kılıç gibi? Kartların hepsi aidatsız olmalı.  Tüketici kredi kartıyla harcama yaptıkça bankanın komisyon geliri artıyor,  satıcının stokları eriyip kazancı yükseliyor, tüketici de borçlanmış oluyor.  Dolayısıyla kredi kartına bankalarca uygulanan taksit ve puan aslında bankalar ve  satıcıların çıkarına olduğundan aidatsız kredi kartlarına bile taksit ve puan  imkanı tanınacaktır." Kredi kartları ilk çıktığında taksit ya da puan indirimi olmadığına  dikkati çeken Ağaoğlu, "Bankalar, tüketicileri harcamaya yöneltmek için taksit ve  puan çalışmasını kendileri başlattı. Aidatsız kredi kartları çoğaldıkça bankalar  yine aynı uygulamaya geçecektir" diye konuştu. 
 

Kaynak: Vatan
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Son Güncelleme: 09.03.2015 08:59
Anahtar Kelimeler:
bankalardan büyük şok
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