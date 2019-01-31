Bankalarda yabancı para varlıkları geriledi

TÜRKİYE'DEKİ bankacılık sektörü yabancı para toplam varlıkları 2017 yıl sonuna göre yüzde 1,6 azalışla 289,8 milyar ABD doları, banka dışı sektör yabancı para toplam varlıkları yüzde 0,2 azalışla 181,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’deki bankacılık sektörü yabancı para toplam yükümlülükleri 2017 yıl sonuna göre yüzde 7 azalışla 327 milyar ABD doları, banka dışı sektör yabancı para yükümlülükleri yüzde 5,3 azalışla 215,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Türkiye’deki bankaların ilk borçluya göre toplam sınır ötesi alacakları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 40,8 artışla 42,0 milyar ABD doları, bankalardan alacakları yüzde 50,3 artışla 32,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Türkiye’deki yerli bankaların nihai borçluya göre toplam yurtdışı alacakları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 35,7 artışla 31,1 milyar ABD doları, bankalardan alacakları ise yüzde 61 artışla 18,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.