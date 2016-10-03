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Bankalarda konut kredisi oyunu

Bankalara konut kredisini yapılandırmak için başvuranlar, indirimli faizlerin sadece yeni konut alımları için geçerli olduğu söylenerek kapıdan geri çevriliyor

Bankalarda konut kredisi oyunu

Bankalara konut kredisini yapılandırmak için başvuranlar, indirimli faizlerin sadece yeni konut alımları için geçerli olduğu söylenerek kapıdan geri çevriliyor

03 Ekim 2016 Pazartesi 08:38
Bankalarda konut kredisi oyunu
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TÜKETİCİ Başvuru Merkezi Derneği Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “konut kredisi faizlerini düşürün” çağrısı üzerine bankaların faiz oranlarını düşürdüğünü ancak uygulamanın aksaklıklarla hayata geçirildiğini söyledi. Yenişafak'ta yer alan habere göre Ağaoğlu, konut kredisi faiz oranının yüzde 0,80'lere kadar düşürmesine rağmen tüketicilerin yapılandırma taleplerinin geri çevrildiğini belirterek, “Bankalar oran yüksekken 'Siz çekin düşünce yapılandırırız' diyorlardı. Şimdi neden uygulamıyorlar?” dedi.
TÜKETİCİLER ŞİKAYETE BAŞLADI
Faizlerin düşürülmesine rağmen bankaların yapılandırmaya yanaşmadığı konusunda kendilerine çok sayıda şikayet geldiğini ifade eden Ağaoğlu, “Tüketicilerin kredilerini yapılandırmak istemeleri en doğal haklarıdır. Bankalar burada keyfi tutum sergilemektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun devreye girmesi ve durumun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Bu konuda birçok tüketici mağdur durumdadır” diye konuştu. Daha önce buna benzer düzenlemelerin yapıldığını hatırlatan Ağaoğlu, tüketicilerin bu düzenlemelerle yapılandırmadan faydalandığını ancak son faiz indiriminden sonra bankaların farklı bir tutum sergilediğini aktardı.
DİLEKÇELİ BAŞVURU YAPIN
Konut Finansmanı Sözleşmesi Yönetmeliği bünyesinde yeniden yapılandırma yapmama gibi bir durumun söz konusu olmadığını dile getiren Ağaoğlu, şunları kaydetti: “Bankalara konut kredisini yapılandırmak için başvuru yapanlar, yeni faiz oranlarının yapılandırma için olmadığı ve sadece yeni konut alımları için geçerli olduğu söylenerek kapıdan geri çevriliyorlar. Bunun bu şekilde yürütülmesini sağlayacak herhangi bir yaptırım ya da yasa mevcut değildir... Tüketiciler bankalara mutlaka dilekçeyle başvursun. Kredisinin yeni orandan hesaplanmasını talep etsin. Eğer ret yanıtı alırsa başvurusunun olumsuz karşılandığına dair yazılı cevabı alsın. Daha sonra bu yazıyla tüketici mahkemelerine başvursun.”
DÜZENLEME GETİRİLMESİ GEREKLİ
Bilinçli Tüketiciler Platformu Sözcüsü Mehmet İmrek de yapılandırmayla ilgili bankalara çok sayıda başvuru olduğunu, bankaların karlarından azalma olduğundan bu taleplere yanaşmadığını belirtti. Özel sektör olduğu için hükümetin bir yaptırım uygulayamadığını ifade eden İmrek, “Diğer bankadan daha düşük faizli kredi çekilip bankaya borç kapanmak istenildiğinde erken kapama tazminatı alınıyor. Hükümetin yapılandırmalarla ilgili de bir düzenleme getirmesi lazım” diye konuştu.
BANKALARIN İNSAFINA BIRAKILIYOR
Mehmet İmrek, bankaların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “konut kredisi faizlerini düşürün” çağrısına bankaların uyduğunu ancak bunu göreceli uyguladıklarını savunarak, şöyle devam etti: “Yapılandırma kanuni bir hak ancak burada tüketiciler yine bankaların insafına bırakılıyor, mağdur ediliyor. Hükümetin özellikle devreye girmesi lazım. Çoğu borçlar varlık şirketlerine devredilmiş. Bunlar nasıl yapılandırılacak? Burası da muamma.”
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Son Güncelleme: 03.10.2016 08:44
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Bankalarda Konut Kredisi OyunuTüketici Başvuru Merkezi DerneğiIndirim
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