Bankalar yarışa girdi! Emekliye 700 lira promosyon...

Bankaların promosyon yarısı kızıştı. 450 liraya varan promosyon kampanyalarla 700 liraya kadar çıkarken; emekliyi bankaya kazandıranlara da 100-125 lira veriliyor

Bankalar yarışa girdi! Emekliye 700 lira promosyon...
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BANKALAR emekliler için kampanya yarışını sürdürüyor. Emekliler 3 yıllık dönem için maaşa göre 300, 375, 450 lira promosyon alabilirken; bazı bankalar buna ilave fırsatlar sunuyor, bazıları da tutarı artırıyor.

Kampanyalara göre, promosyon tutarı 700 liraya kadar çıkarken, bankaya emekli müşteri kazandıranlara da getirdikleri her emekli için 100-125 liraya varan ödeme yapılıyor.

 

KİM, NE VERİYOR?

 

AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ayda 2 kez ücretsiz para çekme, bedava havale-EFT, özel faizli kredi gibi imkanlar sunuyor.

 

DENİZBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor. Alışveriş ve faturalarda indirim, özel faizli kredi gibi uygulamaları da var.

 

FİBABANKA: Maaşa göre 330, 415, 500 lira veriyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz maaş çekme, kredilerde ve mevduatta özel faiz, hesap işletim ücreti muafiyeti imkanları sunuyor.

 

GARANTİ: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Paramatiklerde özel menü ile maaşları tek tuşla çekme imkanı, kredilerde indirimli faiz oranı sağlıyor.

 

ING: 450 liraya varan ödeme yapıyor. 3 otomatik fatura talimatına 150 lira ek promosyon veriyor. Özel faizli kredi, hesap işletim ücreti muafiyeti, ücretsiz tıbbi danışmanlık ve ambulans gibi imkanlar da var.

 

İŞ BANKASI: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Kredi kartları için yıllık ücret almıyor, vadeli mevduata ve kredilere özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanları sağlıyor.

 

QNB FİNANSBANK: Emekli maaşını taşıyıp 2 otomatik ödeme talimatı verenlere 700 liraya varan promosyon veriyor. Ayrıca bankaya emekli tanıdıklarını getirenlere 125 lira ödüyor.

 

ŞEKERBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. 2 otomatik ödeme talimatına 150 lira ek nakit veriyor. Ücretsiz havale-EFT, hesap işletim ücreti muafiyeti, şubede işlem önceliği, eve teslim maaş imkanları sunuyor. 

 

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