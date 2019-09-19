Bankalar, Türk Telekom'daki hisselerini satıyor

GARANTİ Bankası, Akbank ve İş Bankası, Türk Telekom’daki yüzde 55’lik hisselerini satışa çıkarıyor.

Bankalar, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdikleri açıklamalarda, satış için ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley’e yetki verildiğini duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.'nin (LYY) veya LYY sahipliğindeki %55'lik Türk Telekomünikasyon A.Ş. paylarının satışı amacıyla Morgan Stanley & Co. International plc. (Morgan Stanley) satış danışmanı olarak yetkilendirilmiş olup, bu kapsamda satış ile ilgili gerekli çalışmalar ve potansiyel yatırımcılarla görüşmeler başlatılacaktır. Satış sürecinde Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yerel danışman olarak görev alacaklardır."