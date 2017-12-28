Bankalar nazlanıyor konutlar satılmıyor

KONUT sektörü bu yıl 1.4 milyonluk satışa doğru ilerliyor. 2016’nın tamamında 1 milyon 341 bin konut satılırken, bu yılın 11 ayında 1 milyon 276 bin konut satıldı. 2017’de yeni bir rekor kırılması için Aralık’ta 65 bin konut satılması yeterli olacak. Ancak konut satışlarının teşviklerin de etkisiyle rekora koştuğu bu dönemde, kredili satışlar geriliyor. Gayrimenkul sektörü temsilcileri, söz konusu gerilemede, banka kredi faizlerinin yükselmesi ve vatandaşların konut kredi başvurularının geri çevrilmesinin etkili olduğunu belirtiyor.

3 aydır geriliyor

Konut sektörü temsilcileri, her 3 başvurudan yalnızca 1’ine kredi çıktığından şikayet ediyor. Bu iddiaya destek verenlerden biri de Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas oldu. Elmas, Ekim’den itibaren konut faizi oranlarının yüzde 1’in üzerine çıkmasının satışları olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, bankaların konut kredisi vermek istememesinin yılbaşından bu yana sektörün cirosunu yüzde 10 geriye çektiğini ifade etti. Elmas, 2018’de faiz oranları ve bankaların konut kredi taleplerini ne ölçüde değerlendireceğinin satışlarda etkili olacağını belirtti.

Kredili satışlar 11 ayda toplam satış içinde 439 bin adedi buldu. Ancak son 3 ayda kredili satışlarda ciddi bir gerileme görülüyor. Kasım’da kredili satışlar, yüzde 23.9 azalarak 37 bin 250 oldu. Ekim’de yüzde 19.8 gerilemeyle 38 bin 593’e inen kredili satışlar, Eylül’de de yüzde 3.7 düşüşle 40 bin 534’e indi. Temmuz ve Ağustos’ta 2016 darbe girişiminin baz etkisiyle yükselen kredili satışlar, Haziran’da yüzde 3.2 gerilemiş ve 35 bin 210’a inmişti.

Kredi oranı yüzde 65’e indi

Bankaların ev a lmak isteyen vatandaşlara eskisi gibi kredi vermediğini iddia eden konut sektörü temsilcileri, başvuruların 3’te birinin reddedildiğini belirtiyor. Temsilciler, yaşanılan sorunu bankaların sektörü ‘riskli’ görmesine bağlıyor. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, “Başvuran tüketicide herhangi bir sorun olmamasına ve sıkıntı yaşanmayacağı öngörülmesine rağmen daha önce yüzde 100 olan kredi verme oranı şu anda yüzde 65’lere geriledi. Yani kredi verilebilecek başvuruların 3’te biri reddediliyor” demişti.

Aşa yaptığı açıklamada, bankaların son dönemde “tabiri caizse yoğurdu üfleyerek yediğini”, kredi verme konusunda “çok cimri” davrandığını söylemişti. Aşa, bankalar bir yıl önce aynı kredi verdiği projeye, şimdilerde kredi vermediğini de iddia etmişti. Coldwell Banker Türkiye Başkanı Gökhan Taş da bankaların kredi vermemek için ellerinden geleni yaptığını iddia etmiş, “Normalde 500 bin liralık bir eve 400 bin lira kredi çıkabilir. Banka, gelir durumunu baz alıyor ve ona göre kredi veriyor. Önceden kişinin yan gelir beyanı dikkate alınırdı, şimdi orada da zorluk çıkartılıyor” açıklamasını yapmıştı.