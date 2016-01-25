Bankalar her bir çek için 1.290 TL ödeyecek!

25 Ocak 2016 Pazartesi 11:43
ANCAK ilgili miktarı her bankadan tahsil etmek mümkün değil. Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Cevat Kazma başta şirketler olmak üzere, tüm tüketicilere uyarıda bulundu. İlgili bedellerin yalnızca çek hesabının bağlı olduğu bankadan alınabileceğini söyledi.
Yargıtay’ın konuyla ilgili vermiş olduğu emsal kararlar olduğuna da değinen Cevat Kazma, “3167 Sayılı Çek Kanunu’nun 6. Maddesi’nde, bankalar arasındaki takas aracılığıyla ibraz edilmiş çekler için sorumluluk miktarı dahil ödeme yapılamayacağı belirtiliyor. Bu sebeple karşılıksız çekler yazıldığı bankaya verilmeli ve sorumluluk miktarı tahsil edilmelidir” dedi
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 26.01.2016 01:52