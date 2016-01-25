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12 Mart Günlük Burç Yorumu

Bankalar her bir çek için 1.290 TL ödeyecek!

Karşılığı olmayan her bir çek yaprağı için bankaların alacaklıya ödemek zorunda olduğu sorumluluk miktarı arttırıldı. Merkez Bankası’nın yaptığı düzenleme ile ödenecek yeni rakam 1.290 TL olarak belirlendi. Karar Resmi Gazete’de yayınlandı ve 25 Ocak 2016 itibariyle yürürlüğe girdi

Bankalar her bir çek için 1.290 TL ödeyecek!

Karşılığı olmayan her bir çek yaprağı için bankaların alacaklıya ödemek zorunda olduğu sorumluluk miktarı arttırıldı. Merkez Bankası’nın yaptığı düzenleme ile ödenecek yeni rakam 1.290 TL olarak belirlendi. Karar Resmi Gazete’de yayınlandı ve 25 Ocak 2016 itibariyle yürürlüğe girdi

25 Ocak 2016 Pazartesi 11:43
Bankalar her bir çek için 1.290 TL ödeyecek!
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ANCAK ilgili miktarı her bankadan tahsil etmek mümkün değil. Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Cevat Kazma başta şirketler olmak üzere, tüm tüketicilere uyarıda bulundu. İlgili bedellerin yalnızca çek hesabının bağlı olduğu bankadan alınabileceğini söyledi. 
Yargıtay’ın konuyla ilgili vermiş olduğu emsal kararlar olduğuna da değinen Cevat Kazma, “3167 Sayılı Çek Kanunu’nun 6. Maddesi’nde, bankalar arasındaki takas aracılığıyla ibraz edilmiş çekler için sorumluluk miktarı dahil ödeme yapılamayacağı belirtiliyor. Bu sebeple karşılıksız çekler yazıldığı bankaya verilmeli ve sorumluluk miktarı tahsil edilmelidir” dedi
 
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Son Güncelleme: 26.01.2016 01:52
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Bankalar Her Bir çek Için 1.290 TL ödeyecekCevat KazmaTakas
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