Bankalar her bir çek için 1.290 TL ödeyecek!

ANCAK ilgili miktarı her bankadan tahsil etmek mümkün değil. Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Cevat Kazma başta şirketler olmak üzere, tüm tüketicilere uyarıda bulundu. İlgili bedellerin yalnızca çek hesabının bağlı olduğu bankadan alınabileceğini söyledi.



Yargıtay’ın konuyla ilgili vermiş olduğu emsal kararlar olduğuna da değinen Cevat Kazma, “3167 Sayılı Çek Kanunu’nun 6. Maddesi’nde, bankalar arasındaki takas aracılığıyla ibraz edilmiş çekler için sorumluluk miktarı dahil ödeme yapılamayacağı belirtiliyor. Bu sebeple karşılıksız çekler yazıldığı bankaya verilmeli ve sorumluluk miktarı tahsil edilmelidir” dedi