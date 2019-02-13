Bankalar düğmeye bastı! 450 liraya kadar çıktı...

BANKALAR Türkiye’deki yaklaşık 12 milyon emeklinin maaş ödemelerini kendi sistemleri üzerinden yapmanın rekabetinde... Bankalar promosyon ödemelerini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma kapsamında gerçekleştirirken, emekli müşterilerinin finansal ürün ve hizmet ihtiyaçlarına cevap vermenin yanı sıra sosyal yaşamlarına da dokunmak istiyorlar.

Emekli insanların yaşam koşullarını dikkate alan bankalar, şubeye veya ATM’ye gidip maaşı alamayanlara bildirdikleri adrese paralarını teslim etmeden, tüm bankacılık hizmetlerini ücret ödemeden yapmaya ve özel kampanyalarla indirimli alış veriş seçeneklerine kadar uzanan avantajlar sunuyorlar...

Kredi kartı aidatı yok

Vakıfbank, 3 yıl süre ile aylığını Vakıfban’tan almayı taahhüt edenlere 3 yıllık peşin promosyon veriyor. Aylığı 1.000 TL’ye kadar olanlara 3 yıl için 300, 1.000-2.000 arasına 375 TL, 2.000 TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 450 TL ödüyor. Emekliler, maaş hesabına bağlanacak olan HGS etiketini ücretsiz olarak alıyorlar. Vakıfbank kredi kartlarını kullanan emeklilerden kart aidatı alınmıyor.

Aylıklar adrese teslim

Şekerbank emeklilik maaşlarını bankaya taşıyan müşterilerine maaş tutarlarına göre 300 ile 450 TL arasında değişen aralıklarda promosyon veriyor. Buna ek olarak emekli maaşlarını Şekerbank’tan alanlara 2 adet otomatik ödeme talimatı vermeleri halinde ek olarak 150 TL daha promosyon veriyor.

Bunun yanı sıra bankanın tüm şube ve ATM’lerinden masrafsız olarak maaşını çekebilen emekliler, tüm diğer banka ATM’lerinden de ücret ödemeden günlük çekim limitleri dahilinde maaşlarını alabiliyorlar. Emekli maaş müşterileri ayrıca internet, mobil şubemiz ve çağrı merkezi aracılığıyla yapacakları havale ve EFT işlemlerini ücretsiz gerçekleştirebiliyorlar. Şekerbank sağlık durumu emekli maaşını şubelerden almaya uygun olmayan emeklilere maaşını, bulundukları adreslerde teslim ediyor.

Promosyonu peşin ödüyor

İş Bankası, Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan anlaşma doğrultusunda ilk maaş ödemesi için bankayı seçen veya emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklisi müşterilerine, en az bir kez emekli maaş ödemesi yapılması ve 3 yıl süre ile emekli maaşını almayı taahhüt etmeleri şartıyla promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon ödemelerini, 1 aya karşılık gelen gelir/aylık tutarı üzerinden (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) ve ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının toplamını dikkate alarak 3 yıllık tutarı peşin olarak ödüyor. 1.000 TL’den düşük maaşlar için 300 TL, 1.000 - 2.000 TL arası maaşlar için 375 TL, 2.000 TL ve üzerinde maaşlar için 450 TL ödeme yapıyor.

Tüm maaşını bir seferde çekebilirsin

Ziraat Bankası, SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat’ten alan müşterilerine 1.000 TL altında emekli aylığı alanlara 300 TL, 1.000 TL ile 2.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 375 TL, 2.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 450 TL tutarında olmak üzere 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor. Bunun için emekli aylıklarını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası’ndan almaları yeterli. Ziraat Bankası, emeklilere özel ATM günlük para çekme limiti ile aynı günde tüm maaşını, ATM’den çekme hakkı veriyor. Banka emeklilere özel kredi faiz oranları ile ihtiyaçlarını karşılama seçenekleri sunuyor. Emekliler kredi taksitlerini, maaş dönemi / sıklığına göre ödeyebiliyorlar. Tüm bankacılık hizmetleri işlemlerinde özel masraf ve komisyon oranlarından faydalanıyorlar. Ziraat Bankası’nın emekliye özel sigorta ürünleri var.

Dosya masrafı olmadan kredi

Akbank; emekli maaş müşterilerine 450 TL’ye varan promosyonun yanı sıra, şubelerinde öncelikli hizmet veriyor, maaş hesaplarından yapacakları tüm havalelerini ve dijital kanallarda EFT işlemlerini ücretsiz gerçekleştiriyor. Neo maaş kartlarıyla tüm bankaların ATM’lerinden ayda 2 kez ücretsiz para çekme olanağı sağlanıyor. Emeklilere, özel hesap işletim ücreti muafiyeti, dosya masrafsız ihtiyaç kredisi ve vadeli mevduatta özel oranlar veriyor. Emekli maaş müşterilerine ihtiyaç kredilerini kefilsiz alma olanağı sağlıyor.

Maaşını 3 ayda 1 alanlra özel, 3 ayda 1 ödemeli kredi seçeneği veriyor. Promosyon almak için taahhütname imzalamak yeterli.

Avantajlı kredi faizi veriyor

DenizBank, maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma sözü veren emeklilere 450 TL’ye nakit veriyor. İlk defa kredi kartı alan ve harcama sözü veren emeklilere, 250 TL bonus imkanı sunuyor. Maaşını DenizBank’a transfer eden emeklilere % 1.49 avantajlı kredi faiz oranı, prim borcu olanların borcunu ödeyerek emeklilik hakkı imkanı sağlayan 3 ay ödeme ötelemeli kredi veriyor. Emekli tanıdıklarını DenizBank’a yönlendirenlere kişi başına 100 TL nakit ödeme yapıyor. Bankanın şubelerinden öncelikli hizmet alabilen emekliler, ATM’den ücretsiz nakit çekiyor. Denizbank’tan emeklilik maaşını alanlar, yurt içi ve yurtdışındaki tüm banka ve PTT ATM’lerinden ayda 3’er adet nakit çekme ve bakiye sorgulama işlemini ücretsiz yapabiliyorlar.

Nakit çekiminde limit ücreti yok

Garanti Bankası, emeklilere maaşlarını taşımaları veya ilk maaş bankası olarak seçmeleri halinde 450 TL’ye varan promosyon veriyor. Emekliler, ATM, internet bankacılığı ve çağrı merkezi aracılığıyla maaşlarını şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca taşıyabiliyor. Kredi ve mevduat faizlerinde özel oranlardan yararlanabiliyor, bankanın şubelerinde öncelikli sıra alarak işlemlerini sıra beklemeden yapabiliyorlar. Garanti Bankası, emekli maaş hesabından 5.000 TL’ye kadar yapılacak nakit çekim işlemlerinde, nakit çekim limit aşım ücreti almıyor.

700 TL’ye varan nakit promosyon

QNB Finansbank, emekli maaşını üç yıl boyunca kendisinden alma sözü veren emeklilere 700 TL’ye varan nakit veriyor.

Banka emekli tanıdıklarının maaşını QNB Finansbank’a taşıması için yönlendirenlere de 125 TL ödül veriyor. Ayrıca kampanya kapsamında toplamda 1.250 TL nakit kazanma fırsatı da sunuyor. Emeklilerin Türkiye’deki tüm QNB Finansbank şubelerinde öncelikli hizmet alabilmelerinin yanı sıra yurt içi tüm banka ve ATM’lerden ayda iki defa ücretsiz para çekme hakkına da sahipler. Bireysel internet bankacılığı kullanılarak yapılacak işlemlerden EFT ve havale işlemleri de ücretsiz. Ayrıca CardFinans Emekli kredi kartına sahip olan emekliler, ilk yıl yıllık üyelik ücreti tahsil edilmeyip eczane ve marketlerde QNB Finansbank POS’larından yapacakları 50 TL ve üzeri alışverişlerde yüzde 5 oranında, aylık 15 TL indirim ayrıcalığından da faydalanabilecekler.

Emekliye özel telefon hizmeti

Türk Ekonomi Bankası (TEB), yeni emekli müşterilerine Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK - SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) ile yapılan protokol kapsamında 450 TL’ye kadar promosyon veriyor. Banka müşterilerine de emekli müşteri önerirlerse, 100 TL’lik bonus hediye ediyor. Tüm TEB şubelerinde emekliye özel öncelikli sıra veriliyor. Bunun yanı sıra TEB’in emeklilere özel telefon bankacılığı hizmeti de bulunuyor.

Ambulans da gönderiyor

Yapı Kredi’yi tercih edenler nakit TL kampanyasından yararlanabiliyor. 3 sene sözü verenler 450 TL nakit kazanıyor. 31 Mart 2019’a dek maaşını Yapı Kredi’ye taşıyan ve taahhüt verenler ek 200 TL puan kazanıyor.

İlk maaşı ile birlikte ikramiyelerini de bankadan alanlara ikramiyelerini değerlendirebilmeleri için avantajlı mevduat faiz oranları veriliyor. Medline paketi ile doktorlu kara ambulansı ve telefonla tıbbi danışmanlık hizmetlerini de 1 yıl boyunca ücretsiz olarak sağlıyor.