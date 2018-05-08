Bankalar Birliği yeni yönetim kurulunu seçti

TBB’den yapılan açıklamada Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili görevlerinin kimin üstleneceğine Yönetim Kurulu’nun yapacağı ilk toplantıda karar verileceği belirtildi. Yönetim Kurulu Üyeleri Akbank T.A.Ş. Citibank A.Ş. ING Bank A.Ş. Odea Bank A.Ş. Şekerbank T.A.Ş. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Türk Eximbank Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Türkiye Halk Bankası A.Ş. Türkiye İş Bankası A.Ş. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Denetçi Üyeleri Burgan Bank A.Ş. QNB Finans Bank A.Ş. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

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