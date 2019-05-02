Bankada parası olanlar müjde! Artık alınmayacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de mevduat hesaplarına uygulanan stopaj oranları için değişikliğe gidildi.

YÜZDE SIFIR OLARAK BELİRLENDİ

Parası mevduatta olanlar için stopaj vergisi oranlarında değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 0 olarak belirlendi.

DİĞER STOPAJ ORANLARI

Bunun dışında 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 15, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise yüzde 10 olarak stopaj uygulamasına devam edilecek.

STOPAJ VERGİSİ NEDİR?

En basit tanımı ile stopaj, kaynakta kesilen vergi demektedir. Stopaj mekanizmasının temel amacı; vergi tahsilatını kolaylaştırmak ve özellikle düşük tutarlı matrahların dahi vergilendirilmesinin sağlanmasıdır.