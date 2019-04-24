Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Değişken faiz oranı...

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası'nın "Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliği"nde değişiklik yapıldı.

Buna göre, 9/12/2006 tarihli ve 26371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’in 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirildi:

"Değişken faiz oranı, Türk lirası mevduatta 3 ay ve daha uzun vadeli, yabancı para mevduatta 6 aydan uzun vadeli mevduatlar için uygulanabilir." Tebliğ 22 Nisan 2019 tarihinden geçerli olmak üzere bugünden itibaren yürürlüğe girdi.