Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Bugünden itibaren ücretsiz...

Türkiye'de yaşayan herkes bugünden itibaren evinde, internet üzerinden ücret ödemeden banka ve finansal kuruluşlardan kullandığı bireysel ve ticari nitelikli tüm kredi ve kredi kartı limitlerini, vadelerine göre borç bilgilerini ve ödenmemiş olan faiz, komisyon bilgilerini görebilecek

Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Bugünden itibaren ücretsiz...
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BANKADA hesabı olan ya da kredi çeken, kredi kartı olan herkesi çok yakından ilgilendiren karar.  E-Devlet'e  finans ve bankacılık alanında yeni bir hizmet entegre edildi. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu, e-Devlet üzerinden  bugünden itibaren ücretsiz oluyor. Daha önce ücret ödeyerek  alınan bu hizmet, kişi başı ayda bir defa olmak üzere ücretsiz sunulacak. Bu hizmet ile evinde, internet üzerinden ücret ödemeden banka ve  finansal kuruluşlardan kullandığı bireysel ve ticari nitelikli tüm kredi ve kredi  kartı limitlerini, vadelerine göre borç bilgilerini ve ödenmemiş olan faiz,  komisyon bilgilerini görebilecek.Raporda, borç bilgileri banka ve finansal kuruluş bazında yer alacak.  Vatandaş, tüm borçlarını ve varsa ödenmemiş olan faiz, komisyonlarını  topladığında toplam borç tutarına ulaşabilecek. Ayrıca, son 10 yılda banka ve  finansal kuruluşlar tarafından yasal takibe intikal ettirilmiş açık ve kapalı  durumdaki borçlarını görebilecek.
Kararı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay  yazılı açıklama ile duyurmuştu. Oktay, açıklamasında yüzde  95'in üzerinde tamamlanan  "e-Devlet Versiyon 1.0"ın yıl sonuna kadar tamamlanması konusunda kararlı  olduklarını belirtti.  Vatandaşın hayatını kolaylaştıracak yeni hizmetleri, e-Devlete entegre  etmek için çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini vurgulayan Oktay, kuruma,  vatandaşa ve devlete katma değer sağlamayan hizmetleri de sona erdirdiklerini  bildirdi.

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